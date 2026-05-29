En
فا
واکنش در ایران به ادعاهای ترامپ درباره توافق

منابع آگاه: متن توافق که تحت قالب «تعهد در برابر تعهد» تدوین شده، در مراحل نهایی تصویب در ایران قرار دارد و هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است
‌به گزارش تابناک، منابع آگاه: متن توافق که تحت قالب «تعهد در برابر تعهد» تدوین شده، در مراحل نهایی تصویب در ایران قرار دارد و هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است

منابع آگاه ضمن رد ادعاهای تازه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره توافق احتمالی با ایران، اظهارات او را «آمیخته ای از راست و دروغ» و تلاشی برای نمایش پیروزیِ ساختگی توصیف کرده اند. به گفته این منابع، تقریباً برای همه روشن شده که این ادعاها فاقد اعتبار است

بندهای کلیدی توافق که ترامپ از آنها عبور کرده:

۱. پرداخت فوری ۱۲ میلیارد دلاری: مهمترین بخش توافق که ترامپ به آن اشاره ای نکرده، شرط پرداخت فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران است. بر اساس متن توافق، این مبلغ باید بلافاصله پرداخت شود و تا زمانی که این پرداخت انجام نگیرد، ایران وارد هیچ مرحله مذاکراتی بعدی نخواهد شد. عدم اجرای این بند، نقض تعهدات آمریکا محسوب می شود

۲. آتش بس در لبنان: موضوع دیگر، برقراری آتش بس کامل در لبنان مطابق با نظر حزب الله است

به‌گفتهٔ منابع آگاه، تنها در صورت حل این موارد، ایران در مرحله بعد درباره لغو همه تحریمها و موضوع هسته ای، مطابق با خطوط قرمز خود وارد گفتگو خواهد شد

همزمان با این اظهارات، مقامات ایرانی تأکید کرده‌اند که توافق نهایی مبتنی بر اصول و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد بی اعتمادی کامل به آمریکا تنظیم خواهد شد؛ به گونه ای که در صورت هرگونه عهدشکنی، اقدام متقابل فوری انجام شود

 

یک ایرانی
باز کردن تنگه بدون گرفتن عوارض یا حتی معامله با امریکا بر سر تنگه یعنی خسارت محض در جنگ ۴۰ روزه
