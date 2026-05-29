دشمن بهدنبال تشدید ناترازی انرژی در کشور است
به گزارش تابناک، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون انرژی رئیسجمهور در حاشیه مراسم خانواده رهبر شهید انقلاب با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی به سراغ زیرساختهای کشور رفت، اظهار کرد: دشمن تصور میکرد میتواند با حمله به زیرساختهای انرژی، کشور را دچار بحران کرده و ملت ایران را وادار به تسلیم کند، اما همانگونه که در عرصه نظامی شکست خورد، در این حوزه نیز ناکام خواهد ماند.
وی افزود: دشمن در حالی مدعی هدف قرار دادن مراکز نظامی بود که در عمل به زیرساختهای صنعتی، برق، گاز و بنزین کشور حمله کرد تا ناترازی انرژی را تشدید کند و ایران را در ماههای آینده با مشکلات بیشتری مواجه سازد.
معاون انرژی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه هدف نهایی دشمن، وابسته کردن کشور به واردات انرژی است، گفت: آنها میخواستند ایران را به جایی برسانند که برای تأمین انرژی ناچار به درخواست از دشمنان شود، اما این آرزو هرگز محقق نخواهد شد.
سقاب اصفهانی با اشاره به ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی بیان کرد: اگر هر خانواده ایرانی تنها روزانه یک لیتر در مصرف سوخت صرفهجویی کند، این اقدام کوچک در مقیاس ملی به عددی بسیار بزرگ تبدیل خواهد شد و کشور را از واردات میلیونها لیتر بنزین بینیاز میکند.
وی ادامه داد: امروز صرفهجویی در مصرف انرژی، یک وظیفه ملی است و میتواند منابع کشور را به سمت توسعه زیرساختها، حمایت از مردم و تقویت توان اقتصادی هدایت کند.
معاون انرژی رئیسجمهور همچنین از تدوین برنامههای تشویقی دولت برای مشارکت مردم در صرفهجویی خبر داد و تأکید کرد: دولت تنها به توصیه و سخنرانی اکتفا نمیکند و برنامههایی برای مشارکت مستقیم مردم در مدیریت مصرف انرژی در دستور کار قرار دارد.