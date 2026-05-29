نتانیاهو: حمله به لبنان شامل بیروت و بقاع نیز می‌شود

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تهدیداتی جدید اعلام کرد که تجاوز و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان شامل بیروت و منطقه بقاع نیز می شود.
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی اظهاراتی با طرح این ادعا که نظامیان ارتش این رژیم از رودخانه لیتانی در لبنان عبور کرده اند، گفت که عملیات تل‌آویو شامل بیروت بقاع و تمام امتداد جبهه لبنان می شود.

نتانیاهو در این اظهارات مدعی شد که نیروهای صهیونیستی از رودخانه لیتانی عبور کرده و بر مواضع استراتژیک در این منطقه مسلط شدند.

وی که در بازدید از مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی سخنرانی می‌کرد، بار دیگر تلاش کرد نسل کشی تشدید شده در لبنان را توجیه کرده و مدعی شود که عناصر نظامی این رژیم تنها مقرها و مراکز مربوط به حزب الله لبنان را هدف قرار می‌دهند.

ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش صهیونیستی نیز ساعتی پیش، به مناطق جنوبی لبنان رفت و از آنجا، مقاومت اسلامی لبنان را تهدید به حملات بیشتر کرد.

شای لوی، خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که طی روزهای گذشته، حزب الله ریزپرنده‌های زیادی را علیه نظامیان اسرائیلی به کار گرفته و این مسئله منجر به بحرانی شدن وضع و وارد آمدن خسارت‌های گسترده به ارتش شده است.

این سفرها و تهدیدها در حالی است که لبنان دور سوم مذاکرات با تل‌آویو را برای دست یابی به صلح با نظارت آمریکا شروع کرده است و سکوت دولت لبنان، راه را برای اشغالگری بیشتر صهیونیست ها باز کرده است.

