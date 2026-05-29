ادعای ترامپ درباره مفاد توافق با ایران/ آکسیوس:ایران برخی تعهدات را شفاهی اعلام کرده است!

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین ادعا‌های خود درباره توافق با ایران اعلام کرده که ایران باید بپذیرد که هرگز سلاح هسته‌ای یا بمب اتمی نخواهد داشت و تنگه هرمز باید فوراً برای تردد بی‌قیدوشرط کشتی‌ها در هر دو جهت باز شود، بدون هیچ عوارضی.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا‌های جدیدی در خصوص مفاد تفاهم با ایران مطرح کرده است.

متن کامل پیام ترامپ به شرح زیر است:

ایران باید بپذیرد که هرگز سلاح هسته‌ای یا بمب اتمی نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً برای تردد بی‌قیدوشرط کشتی‌ها در هر دو جهت باز شود، بدون هیچ عوارضی.

تمام مین‌های دریایی (بمب‌ها)، اگر وجود داشته باشند، خنثی خواهند شد (ما مین‌های زیادی از این قبیل را با مین‌روب‌های بزرگ زیرآبی فوق‌العاده خود منهدم کرده‌ایم. ایران خنثی‌سازی و/یا انفجار فوری هر مین باقی‌مانده را انجام خواهد داد – که تعدادشان زیاد نخواهد بود!).

کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی شگفت‌انگیز و بی‌سابقه ما – که اکنون برداشته خواهد شد – در تنگه گیر افتاده‌اند، می‌توانند روند «بازگشت به خانه» را آغاز کنند! از طرف من، رئیس‌جمهور محبوبتان، به همسران، شوهران، پدر و مادر و خانواده‌هایتان سلام برسانید!

مواد غنی‌شده، که گاهی «غبار هسته‌ای» نامیده می‌شود و عمیقاً زیر زمین دفن شده و تقریباً کوه‌های فرو ریخته‌ای – ناشی از حمله قدرتمند بمب‌افکن B۲ ما در ۱۱ ماه پیش – روی آن قرار دارد، توسط ایالات متحده (که توافق شده تنها کشوری است که همراه با چین توانایی مکانیکی انجام این کار را دارد) با هماهنگی و همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیرون آورده و نابود خواهد شد.

هیچ پولی تا اطلاع ثانوی مبادله نخواهد شد. موارد دیگر که اهمیت بسیار کمتری دارند، مورد توافق قرار گرفته‌اند.

من اکنون در اتاق جنگ جلسه خواهم داشت تا تصمیم نهایی را بگیرم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!

به گزارش تابناک، رسانه آکسیوس، نزدیک به دونالد ترامپ، به نقل از مقامهای آمریکایی مدعی شده است که از ایران درباره برنامه و مواد هسته ای «تعهدات شفاهی» دریافت کرده است.

این ادعا در حالی مطرح میشود که ناظران معتقدند آکسیوس در آستانه انتشار متن یادداشت تفاهمی قرار دارد که به نظر نمیرسد محتوای قانع کننده ای برای پوشش ادعاهای پیشین ترامپ داشته باشد. در چنین شرایطی، طرح موضوع «تعهدات شفاهی» از سوی ایران، بیشتر به تلاشی برای جبران خلأ محتوایی یادداشت تفاهم و جلوگیری از نمایان شدن بزرگنمایی های گذشته شباهت دارد.

همچنین ادعای آکسیوس در حالی است که در این مرحله اساسا راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای ای صحبتی نمی‌شود.

به گزارش تابناک، ادعا‌های ترامپ در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه ضمن رد ادعا‌های تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره توافق احتمالی با ایران، اظهارات او را «آمیخته‌ای از راست و دروغ» و تلاشی برای نمایش پیروزیِ ساختگی توصیف کرده‌اند. به گفته این منابع، تقریباً برای همه روشن شده که این ادعا‌ها فاقد اعتبار است.

بر اساس این گزارش، متن توافق که تحت قالب «تعهد در برابر تعهد» تدوین شده، در مراحل نهایی تصویب در ایران قرار دارد و هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. در مقابل، ترامپ که خود را ناتوان از خروج از توافق می‌بیند، مطالبی را مطرح کرده که با مفاد متن توافق در تضاد است وی درعین‌حال اعلام کرده که از هم اکنون محاصره را پایان می‌دهد.

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام العربیه که گفته است به نسخه‌ای از پیش نویس توافق ایران و آمریکا دست پیدا کرده، متن کامل چارچوب اولیه شامل مفاد زیر است:

- تمدید آتش‌بس به مدت شصت (۶۰) روز، با قابلیت تمدید یا اصلاح با توافق دو طرف

- بازگشایی تنگه هرمز به روی ناوبری بین‌المللی، تضمین عبور آزاد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بدون عوارض ترانزیتی اضافی، با تعهد ایران به اتخاذ تدابیر فنی و امنیتی لازم برای تضمین ایمنی ناوبری، از جمله خنثی‌سازی مین‌ها و موانع دریایی بر اساس ترتیبات توافق‌شده

- فراهم شدن امکان برای جمهوری اسلامی ایران برای ازسرگیری فروش و صادرات نفت در چارچوب تفاهمات موقت مورد توافق دو طرف

- ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران در دوره کاهش تنش، با هدف دستیابی به تفاهمات بلندمدت درباره فعالیت‌های هسته‌ای، سازوکار‌های نظارتی و تعهدات دوجانبه

- در مقابل، ایالات متحده متعهد می‌شود محدودیت‌های مربوط به بنادر ایران را کاهش دهد و معافیت‌های تحریمی مشخصی را اعطا کند تا ایران بتواند نفت صادر کرده و برخی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را از سر بگیرد

- تعلیق یا کاهش تدریجی برخی تحریم‌های مرتبط با بخش نفت ایران، متناسب با اجرای تفاهمات و تعهدات دوجانبه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت

- بر ضرورت پایان دادن به عملیات نظامی و کاهش تنش در تمام جبهه‌های منطقه‌ای، از جمله صحنه لبنان، تأکید خواهد شد و برای برقراری کاهش تنش جامع منطقه‌ای تلاش خواهد گردید

- مدت سی (۳۰) روز برای اجرای رویه‌های فنی و لجستیکی مرتبط با بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های دریایی مربوطه اختصاص خواهد یافت

- مدت شصت (۶۰) روز به عنوان بازه زمانی اولیه برای مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران تعیین خواهد شد

- بخشی از دارایی‌ها و وجوه مسدودشده ایران در مرحله اول اجرای این تفاهم، بر اساس سازوکار مالی مورد توافق دو طرف، آزاد خواهد شد

- دو طرف به مذاکره درباره سازوکار و جدول زمانی آزادسازی باقیمانده دارایی‌های مسدودشده ایران در مراحل بعدی مذاکرات ادامه خواهند داد

- تلاش خواهد شد تا تردد دریایی و تعداد شناور‌های عبوری از تنگه هرمز ظرف مدتی بیش از سی (۳۰) روز به سطح قبل از تنش‌ها بازگردد. جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود به حقوق حاکمیتی خود بر تنگه هرمز مطابق با قوانین بین‌المللی تأکید می‌کند، مشروط بر اینکه ترتیبات جزئی مربوطه در مذاکرات فنی بعدی مورد بحث قرار گیرد (این بند همچنان بین دو طرف در حال بحث است)

- طرفین ظرف مدت سی (۳۰) روز و بر اساس تعهدات متقابل و سازوکار‌های راستی‌آزمایی مورد توافق، برای لغو تدریجی محدودیت‌ها و اقدامات مرتبط با محاصره دریایی تلاش خواهند کرد

- دو طرف به بحث درباره ترتیبات امنیتی و نظامی مرتبط با حضور نظامی آمریکا در نزدیکی ایران، در چارچوب مذاکرات جاری، ادامه می‌دهند (این بند همچنان محل اختلاف بین دو طرف است).

به گزارش تابناک، بر این اساس ادعای ترامپ در خصوص این موضوع که ایران موظف است تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کند، بی اساس است و در متن العربیه نیز چنین بندی وجود ندارد.

همچنین در مورد ادعای دیگر او مبنی بر برچیدن مواد هسته‌ای ایران نیز چنین بندی در توافق موجود نیست.

در این راستا، یک منبع ایرانی در واکنش به ادعاهای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص توافق آتش بس به العربی الجدید گفت که تهران هنوز یادداشت تفاهم را به طور نهایی تصویب نکرده است.

این منبع مسئول ایرانی تاکید کرد که مذاکرات با رویکرد متناقض و متغیر آمریکا مواجه است که بزرگترین مانع در راه دستیابی به توافق است.

بنا بر اعلام این منبع، هیچ گفتگویی درباره جزئیات پرونده هسته‌ای انجام نشده و آنچه ترامپ درباره خارج کردن اورانیوم غنی‌شده گفته، آرزوهای شخصی اوست.

این مسئول ایرانی با تاکید بر اینکه «اختلافات در مورد چندین پرونده همچنان ادامه دارد»، ابراز داشت که در مورد کلیات تنگه هرمز و لبنان توافق شده است، اما آنچه ترامپ درباره تنگه گفته، تفسیر شخصی وی است.

این منبع ایرانی در پایان خاطرنشان کرد که آنچه ترامپ امروز منتشر کرده، برخورد گزینشی با برخی از بندهای توافق احتمالی است.