بازداشت یک خارجی در انگلیس به اتهام همکاری با ایران
پلیس انگلیس روز جمعه گفت که یک شهروند یونانی به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی - که ادعا میشود مرتبط با ایران است - تحت پیگرد قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۲۱| |
826 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، پلیس ضدتروریسم انگلیس اعلام کرد که «یوانیس آیدینیدیس» ۴۶ ساله و ساکن مونیخ آلمان، روز شنبه ۱۶ مه بازداشت و بر اساس «قانون امنیت ملی» انگلیس متهم شده است.
به نوشته رویترز، او قرار است روز جمعه در دادگاه «وستمینستر» لندن حاضر شود.
پلیس مدعی شده که این اتهامات به ایران و هدف قرار دادن یک خبرنگار مستقر در انگلیس که برای شبکه معاند «ایران اینترنشنال» کار میکند، مربوط است.
مقامات امنیتی انگلیس همچنین عنوان کردند که در حال حاضر هیچ تهدید گستردهای علیه عموم مردم وجود ندارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟