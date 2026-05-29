بازداشت یک خارجی در انگلیس به اتهام همکاری با ایران

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، پلیس ضدتروریسم انگلیس اعلام کرد که «یوانیس آیدینیدیس» ۴۶ ساله و ساکن مونیخ آلمان، روز شنبه ۱۶ مه بازداشت و بر اساس «قانون امنیت ملی» انگلیس متهم شده است.

به نوشته رویترز، او قرار است روز جمعه در دادگاه «وست‌مینستر» لندن حاضر شود.

پلیس مدعی شده که این اتهامات به ایران و هدف قرار دادن یک خبرنگار مستقر در انگلیس که برای شبکه معاند «ایران اینترنشنال» کار می‌کند، مربوط است.

مقامات امنیتی انگلیس همچنین عنوان کردند که در حال حاضر هیچ تهدید گسترده‌ای علیه عموم مردم وجود ندارد.