انباشت ۱۴۰ هزار خودرو در جاده‌های مازندران

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با اعلام حجم بی‌سابقه تردد در جاده‌های استان، از مسافران خواست برنامه بازگشت خود را به روزهای شنبه و یکشنبه آینده منتقل کنند.
به گزارش تابناک، سرهنگ هادی عبادی عصر جمعه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به انباشت بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در مازندران در پی تعطیلات عید قربان، اظهار داشت: تجمع خودروها در ساعات پایانی شب، علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، موجب خستگی مفرط رانندگان و افزایش چشمگیر احتمال وقوع حوادث ناگوار می‌شود.

وی افزود: از هموطنان عزیز تقاضا داریم زمان خروج خود از استان را مدیریت کرده و در صورت امکان، سفر خود را به روزهای شنبه یا یکشنبه موکول کنند.

وی تأکید کرد: مسافران از مسافرت‌های دیرهنگام شبانه پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان از همه رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پویش ملی «نه به تصادف» را همراهی کنند.

مازندران پلیس راه مسافران بازگشت مسافران ترافیک سنگین جاده های شمالی جاده چالوس جاده هراز آزادراه تهران شمال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
2
1
پاسخ
بابا ما چه گناهی کردیم مازندرانی شدیم اخر هفته ها و تعطیلات زندگیمون میریزه بهم
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
3
پاسخ
کشور دژ شرایط جنگی است این چه وضعیتی است که با بنزین پنج هزار تومانی هر هفته میلیونها لیتر هدر میدهند آنوقت دارو و درمان در نقصان است برای کسانی که میخواهند از شصت لیتر بیشتر مصرف کنند باید قیمت واقعی بنزین را بپردازند این آتش زدن به سرمایه ملی است و باید فکری عاجل کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
2
پاسخ
می دانستم چه خبری است شمال ما هم می رفتیم
