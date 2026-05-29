وزیر آموزش و پرورش:

زندگی رهبر انقلاب، نزدیک‌ترین سبک زندگی به عموم مردم

وزیر آموزش و پرورش با توصیف ابعاد شخصیتی و سبک زندگی مقام معظم رهبری، ساده‌زیستی، ایمان، شجاعت و نگاه مهربانانه ایشان به مردم را الگویی کم‌نظیر دانست و بر ضرورت انتقال این سبک زندگی به نسل آینده از طریق ظرفیت‌های آموزش و پرورش تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۰۹
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت و زندگی مقام معظم رهبری اظهار کرد: وقتی به سیره و منش ایشان نگاه می‌کنیم، یک منظومه فکری کامل و متفاوت را مشاهده می‌کنیم که می‌تواند برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، الهام‌بخش باشد.

وی افزود: زندگی شخصی آقا سراسر الگو و درس است؛ از ساده‌زیستی و ایمان گرفته تا شجاعت، عرفان و نگاه مهربانانه به مردم و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران تا پای جان، همگی درس‌هایی است که می‌توان از ایشان آموخت.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ساده‌زیستی مقام معظم رهبری در اوج اقتدار و محبوبیت کم‌نظیر است، تصریح کرد: به‌نظر من در دنیا کمتر رهبری را می‌توان یافت که در چنین جایگاهی قرار داشته باشد اما سبک زندگی‌اش تا این اندازه ساده و نزدیک به عموم مردم باشد.

کاظمی ادامه داد: فرزندان ایشان نیز بی‌نظیر هستند و سراسر زندگی مقام معظم رهبری نور، ایمان، معرفت و درس است.

وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تبیین این الگوها خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های گسترده آموزش و پرورش، جلوه‌هایی از این سبک زندگی را به نسل آینده و دانش‌آموزان منتقل کنیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره روند برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی گفت: امتحانات در استان‌های مختلف بر اساس شرایط موجود و به‌صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود و هر استان مسئولیت اجرای امتحانات خود را برعهده دارد.

وی افزود: امتحانات از فردا آغاز شده و روند برگزاری آن در حال انجام است.

کاظمی درباره جذب معلمان جدید نیز اظهار کرد: هنوز تعداد دقیق معلمانی که قرار است به مجموعه آموزش و پرورش اضافه شوند، مشخص نشده است.

