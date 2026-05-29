عبور ۲۴ کشتی از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته

طی شبانه روز اخیر ۲۴ کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.
به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ۲۴ فروند کشتی طی شبانه روز اخیر با هماهنگی سپاه و وزارت خارجه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

بر این اساس شمار کشتی‌های دارای مجوز بیشتر است ولی برای جلوگیری از ترافیک هر روز باید تعداد معینی عبور کنند. با اقدامات نیروی دریایی سپاه، امنیت شناورها در تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران تضمین شده است.

عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شتاب بیشتری گرفته، اما این به معنای بازگشت به شرایط پیش از جنگ نیست و شناورهای نظامی و نیز شناورهای متعاق به کشورهای متخاصم‌ها حق عبور ندارند.

هر کشتی بدون اجازه وارد منطقه تحت مدیریت ایران شود مورد برخورد قرار می‌گیرد.

