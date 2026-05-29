به گزارش تابناک به نقل از فارس، نیروگاه اتمی بوشهر هم‌اکنون با تولید ۱۰۰۸ مگاوات برق با حداکثر ظرفیت در مدار قرار دارد.

نیروگاه اتمی بوشهر از ابتدای دهه ۹۰ یکی از پایدارترین نیروگاه‌های ایران بوده و در زمان فعالیت بیشترین بازدهی بین همه انواع نیروگاه را به خود اختصاص می‌دهد.

نیروگاه اتمی بوشهر، هم‌اکنون ۲ درصد از کل تولید برق ایران به‌عنوان دوازدهمین تولیدکننده برتر برق جهان را به خود اختصاص داده است.