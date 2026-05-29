تازهترین خبرها از تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر
۱۰۰۸ مگاوات از تولید برق روز قبل صنعت برق ایران روی دوش نیروگاه اتمی بوشهر بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، نیروگاه اتمی بوشهر هماکنون با تولید ۱۰۰۸ مگاوات برق با حداکثر ظرفیت در مدار قرار دارد.
نیروگاه اتمی بوشهر از ابتدای دهه ۹۰ یکی از پایدارترین نیروگاههای ایران بوده و در زمان فعالیت بیشترین بازدهی بین همه انواع نیروگاه را به خود اختصاص میدهد.
نیروگاه اتمی بوشهر، هماکنون ۲ درصد از کل تولید برق ایران بهعنوان دوازدهمین تولیدکننده برتر برق جهان را به خود اختصاص داده است.
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟