 فرصت طلایی بازار سرمایه با عرضه اولیه «آقای کنسرو»

محسن شریعتی، مدیرعامل این مجموعه، با ابراز خرسندی از ورود به بازار سرمایه، نسبت به استقبال سهامداران از این نماد ابراز امیدواری کرد. شریعتی با بیان اینکه این عرضه گام مهمی در مسیر شفافیت و توسعه بیش از پیش شرکت است، تأکید کرد: «ما تنها با یک برند به بازار نمی‌آییم؛ ما با پشتوانه‌ای از ذخایر استراتژیک، زنجیره تأمین پایدار و رشدی خیره‌کننده در فروش که ریشه در اعتماد خانواده‌های ایرانی دارد، به استقبال بازار می‌رویم. اطمینان دارم که سهامداران با نگاه به عملکرد درخشان ما در سال گذشته، به‌ویژه در عبور از تلاطم‌های اقتصادی و ثبت رشد فروش چندصددرصدی، آینده‌ای روشن را برای این مجموعه ترسیم خواهند کرد.»

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق، با اشاره به شرایط خاص بازار و اثر تورم بر صنعت غذا اظهار کرد: «ما در سال گذشته با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۱۰۰ درصد در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه بودیم و طبیعی است که این شرایط بر کسب‌وکار ما هم اثر بگذارد، اما به دلیل برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تامین و ذخیره‌سازی، توانستیم این فشار را مدیریت کنیم.»

وی افزود: «از قبل همواره مواد اولیه مورد نیاز تولید را برای مدتی مناسبی در انبار نگه می‌داریم تا در شرایطی مانند اختلال واردات، بحران‌های دریایی، جنگ یا هر اتفاق غیرمترقبه دیگری با مشکل مواجه نشویم بلکه مواد اولیه و سایر اقلام فاسدنشدنی نیز در انبار شرکت ذخیره می‌شود و همین موضوع پشتوانه مهمی برای استمرار تولید بوده است.»

رشد چشمگیر فروش و سبقت از برآوردها

مدیرعامل شیفته‌آرای شرق با اشاره به آمارهای مالی شرکت بیان کرد: فروش نقطه به نقطه ما نسبت به اردیبهشت سال گذشته، ۱۷۵ درصد رشد داشته است. فروش یک ماهه اردیبهشت ماه سال گذشته شرکت ۱۴۰ میلیارد تومان بود که در یک ماهه امسال به ۳۸۶ میلیارد تومان رسید. همچنین جهش ۴۷۷ درصدی فروش در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه سال جاری ، نشان‌دهنده اقبال عمومی به این کیفیت است.»

برای مدیریت ریسک و حفظ جریان تولید، ما استراتژی تامین مواد اولیه را به شکلی هوشمندانه تغییر دادیم. تنها در اردیبهشت‌ماه، ۳۱۰ میلیارد تومان خرید مواد اولیه داشتیم که ۲۵۰ میلیارد تومان آن صرف تامین استراتژیک ملزومات بسته‌بندی ، قوطی و درب شد. این یعنی ما برای حفظ کیفیت و جلوگیری از هرگونه وقفه در تولید، حتی در شرایط تورمی، از قبل برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در نهایت، بزرگترین افتخار ما این است که مدیران این مجموعه، خود و خانواده شان مصرف‌کننده اول این محصولات هستند.

تغییر رفتار بازار در شرایط جنگ

مدیرعامل شیفته آرای شرق اظهار کرد: «برخلاف برخی شرکت‌ها که در شرایط جنگی احتیاط کردند یا تولیدشان کاهش یافت، ما نه‌تنها افتی نداشتیم، بلکه تولید و فروش‌مان افزایش پیدا کرد. این موضوع دو نتیجه مهم داشت؛ اول اینکه جای خالی برخی رقبا را در بازار پر کردیم و دوم اینکه توانستیم بازارهای جدیدی برای محصولات خود ایجاد کنیم.»

وی ادامه داد: «در دوره‌های بحرانی، مردم بیشتر به سمت کنسروهای غیرگوشتی و محصولات آماده می‌روند، چون این محصولات هم در دسترس‌اند و هم برای شرایط خاص، جایگزین مناسب‌تری برای غذاهای گوشتی محسوب می‌شوند. از طرف دیگر، با افزایش قیمت گوشت و مرغ، این روند در آینده هم تقویت می‌شود.»

توسعه شبکه فروش و بازارهای جدید

شریعتی با اشاره به برنامه‌های توسعه بازار شرکت گفت: «ما در این مدت روی گسترش شبکه فروش کار کرده‌ایم. دفتر مرکزی نمایندگی شرکت پخش سراسری در تهران فعال شده و شعبات ما در علاوه بر شعبه های شرق کشور در استان‌های غربی نیز راه‌اندازی شده‌اند. این توسعه شبکه توزیع باعث شده دسترسی ما به بازارهای جدید بیشتر شود و امکان افزایش فروش حجمی در سال جاری را داشته باشیم.»

وی افزود: «پیش‌بینی ما این است که رشد فروش امسال فقط به نرخ رشد محدود نباشد، بلکه از نظر حجمی هم افزایش محسوسی پیدا کند. به همین دلیل، برنامه بازاریابی و توزیع شرکت با جدیت دنبال می‌شود.»

محصولات جدید گوشتی در سبد شیفته

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار کرد: «ما علاوه بر محصولات کنسروی سنتی، وارد حوزه غذاهای آماده گوشتی و تن ماهی هم شده‌ایم. همچنین محصولاتی مانند میکس پرو و نخود آب با ادویه مخصوص، خورشت قرمه سبزی و قیمه با گوشت های گیاهی که برخی از این کنسرو ها در هر وعده بیش از ۳۰ گرم پروتئین دارند.»

وی افزود: «این محصولات بدون هیچگونه مواد نگهدارنده تولید می‌شوند و برای ورزشکاران، خانواده‌ها و افرادی که به تغذیه سالم اهمیت می‌دهند، جذابیت بالایی دارند. از نظر ما، این گروه از محصولات پروتئینی می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای رشد آینده شرکت باشد و ما خوش‌بین هستیم که بازار بسیار خوبی برای آن شکل بگیرد.»

شایعات کمبود قوطی و واقعیت ذخایر شرکت

شریعتی در پاسخ به پرسشی درباره شایعات مربوط به کمبود قوطی فلزی گفت: «در روزهای ابتدایی بحران، برخی شایعات و اثرات روانی در بازار باعث شد تصور شود که قوطی فلزی کمیاب می‌شود، اما این موضوع برای ما بحران جدی ایجاد نکرد. ما از قبل موجودی کافی از قوطی، درب قوطی و مواد اولیه داشتیم و همین ذخیره استراتژیک باعث شد تولید بدون اختلال ادامه پیدا کند.»

او افزود: «در بازار، قیمت بعضی اقلام بسته‌بندی در ابتدای جنگ علاوه بر کمیابی چند برابر هم شد و بعد دوباره به تعادل رسید. در حوزه ورق و قوطی فلزی هم با واردات و استفاده از موجودی انبار، قیمت ها تا حدودی قیمت ها متعادل شد . برای ما این موضوع نه تهدید، بلکه تا حدی فرصت هم بود، چون نشان داد که آمادگی قبلی تا چه اندازه در رشد سازمان ما اهمیت دارد.»

ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ظرفیت تجدید ارزیابی فرصتی برای سهامداران

مدیرعامل شیفته آرای شرق درباره دارایی‌های شرکت گفت: «در ارزش‌گذاری‌های قبلی، نگاه بسیار محافظه‌کارانه‌ای به شرکت شده بود و ارزش دارایی‌ها و سودآوری آتی با حداقل‌ها محاسبه شده بود. با این حال، در گزارش تفسیری جدید، مشخص شده که شرکت نسبت به بودجه‌ای که ارزش‌گذار در نظر گرفته بود، بیش از ۴۰ درصد افزایش سود خواهد داشت.»

وی ادامه داد: «ما در مشهد، در یکی از مرغوب‌ترین نقاط زون خیام شمالی، دفتر اداری و ستادی در زمینی حدود ۱۰ هزار متر مربع و زیر بنایی به مساحت بیش از ۳ هزار متر مربع داریم. همچنین کارخانه‌ای با حدود ۲۰ هزار متر زمین و حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار متر زیربنا در اختیار داریم. ارزش این املاک نسبت به ارقام کارشناسی قبلی، حداقل ۲ برابر بیشتر است.»

شریعتی افزود: «این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی باشد. اگر این اتفاق بیفتد، امکان افزایش سرمایه چندصد درصدی نسبت به سرمایه فعلی وجود خواهد داشت و این موضوع برای سهامداران اهمیت زیادی دارد.»

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته

وی با اشاره به برنامه‌های مالی شرکت گفت: «ما مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و سود تقسیم‌نشده را از سازمان بورس دریافت کرده‌ایم. این افزایش سرمایه پس از عرضه و پیش از مجمع عمومی عادی سالیانه، در قالب مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار خواهد شد و به سهامداران به‌صورت سهام جایزه تعلق می‌گیرد.»

«آقای کنسرو»؛ فراتر از یک برند

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق در بخش پایانی گفت‌وگو اظهار کرد: «برند ما سال‌هاست با شعار حال خوب خانواده شناخته می‌شود و این شعار صرفاً یک عبارت تبلیغاتی نیست، بلکه به فلسفه فعالیت شرکت تبدیل شده است. هدف ما این است که محصولی سالم، باکیفیت، سریع و قابل اعتماد به خانواده‌ها ارائه کنیم.»

وی افزود: «ما امروز در بخش غذاهای آماده و نیمه‌آماده غیرگوشتی، سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داریم و تلاش می‌کنیم این سهم را با توسعه محصولات جدید و گسترش شبکه فروش افزایش دهیم. بیش از ۵ درصد از سهم بازار غذای آماده و نیمه‌آماده غیرگوشتی کشور را در اختیار داریم و هدف‌گذاری کرده‌ایم که این رقم را به ۱۰ درصد برسانیم . تجربه سال گذشته نشان داد که با وجود همه فشارها، اگر زیرساخت، ذخیره‌سازی و برنامه‌ریزی درست باشد، می‌توان حتی در شرایط سخت هم رشد کرد.»