دستور پزشکیان برای توسعه کریدور‌های جایگزین تجاری از طریق بنادر شمالی و کشور‌های همسایه

رئیس جمهور با تأکید بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی، دستور تسریع در فعال‌سازی مسیر‌های جایگزین واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت کشور‌های همسایه را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۸۴
| |
691 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالا‌های اساسی، دارو و مدیریت مسیر‌های جایگزین واردات، که امروز جمعه (۸ خرددادماه) به ریاست مسعود پزشکیان و حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، ضرورت فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و استمرار زنجیره تأمین مورد تأکید قرار گرفت.

 

در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین و واردات کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های مورد نیاز کشور، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در برخی مبادی جنوبی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط و ایجاد مسیر‌های جایگزین ارائه کردند.

 

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی وزرای اقتصادی، در نتیجه رایزنی‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با کشور‌های همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل برای تسهیل و افزایش واردات کالا فعال و تقویت شده است و روند ورود کالا‌های اساسی به کشور در حال پیگیری مستمر قرار دارد.

 

رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار و جلوگیری از هرگونه التهاب قیمتی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با برنامه‌ریزی دقیق، مستمر و مبتنی بر آینده‌نگری، آثار احتمالی ناشی از محدودیت در برخی مبادی ورودی کشور بر قیمت کالا‌های اساسی و دارو را به حداقل ممکن برساند.

 

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدور‌های جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشور‌های همسایه، از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.

 

در ادامه این جلسه، رئیس‌جمهور وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد برای هر گروه کالایی، کارگروه‌های تخصصی و مشخص تعیین کند تا ضمن جلوگیری از هرگونه پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و اختلال در فرآیند تصمیم‌گیری، کشور‌های مبدأ تأمین کالا در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و فرآیند خرید و واردات با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.

 

پزشکیان همچنین بر ضرورت هدایت و هماهنگی فعالان و صاحبان فرآیند در بخش خصوصی برای استفاده از مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل و تأمین کالا تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی حداکثری میان دولت و بخش خصوصی در مدیریت شرایط جاری شد.

 

در این جلسه همچنین امکان‌سنجی واردات دارو و برخی اقلام حیاتی از کشور چین از طریق مسیر‌های ریلی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور تأکید شد.

 

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت فعال‌سازی هرچه بیشتر ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور از سوی وزارت امور خارجه تأکید کرد و گفت: باید تمامی ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای کشور برای تسهیل فرآیند خرید، حمل، ترخیص و ورود کالا‌های اساسی و دارو به کار گرفته شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تأمین نیاز‌های مردم ایجاد نشود.

 

پزشکیان همچنین تصریح کرد که در صورت نیاز، شخصاً با سران کشور‌های همسایه و شرکای منطقه‌ای رایزنی خواهم کرد تا موانع احتمالی در مسیر تأمین و انتقال کالا‌های اساسی و دارو در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت تأمین ارز و منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو ارائه کرد و اعلام شد که خوشبختانه در حوزه تأمین مالی این اقلام، هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و پشتیبانی‌های لازم به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

