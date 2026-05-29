به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز با حضور در منازل شهیدان قدرت زرنگاری، عباس اسلامی و عبدالرضا گلزاری که در روز‌های اخیر در تنگه هرمز به شهادت رسیدند، را به خانواده‌های آنان تبریک و تسلیت گفت.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی این آبراه بین‌المللی افزود: تنگه هرمز که امروز همه جهان اسلام چشم امید به جبهه مقاومت در آن دارد، نقطه پیروزی ایران اسلامی است.