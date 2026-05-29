ابلاغ خبر شهادت شهدای تنگه هرمز به خانوادههایشان
خبر شهادت سه تن از نیرویهای نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز به خانوادههایشان ابلاغ شد.
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز با حضور در منازل شهیدان قدرت زرنگاری، عباس اسلامی و عبدالرضا گلزاری که در روزهای اخیر در تنگه هرمز به شهادت رسیدند، را به خانوادههای آنان تبریک و تسلیت گفت.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی این آبراه بینالمللی افزود: تنگه هرمز که امروز همه جهان اسلام چشم امید به جبهه مقاومت در آن دارد، نقطه پیروزی ایران اسلامی است.
