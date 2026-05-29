ترامپ: ایرانیها در مذاکرات بسیار هوشمند هستند
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس نیوز مبنی بر اینکه خط قرمز او چیست و چه عاملی باعث از سرگیری حملات علیه ایران خواهد شد، گفت: در نهایت، توافقی که برای ما خوب نباشد خط قرمز ما است. من در حال انجام این مذاکرات هستم و باید ببینیم چه خواهد شد.
فاکس نیوز تنها بخشی از این مصاحبه را منتشر کرده و قرار است مصاحبه کامل در روز شنبه منتشر شود.
ترامپ در این مصاحبه و در ادامه ادعاهای بی اساس خود و با وجود اینکه نیروهای مسلح ایران همچنان توانمند است و ظرفیت نظامی – دفاعی خود را حفظ کرده است، مدعی شد، اگرچه ایرانیها مذاکرهکنندگان «بسیار باهوشی» هستند، اما ارتش این کشور نابود شده و این به آمریکا اهرم فشار میدهد تا شرایط مورد نظر خود را تضمین کند، که مهمترین آنها خلع سلاح هستهای ایران است.
ترامپ ادعا کرد: آنها بسیار باهوش هستند، اما در نهایت ما همه کارتها را داریم، زیرا آنها را از نظر نظامی شکست دادهایم.
رئیس جمهوری آمریکا با تکرار ادعاهای خود گفت: آنها نیروی دریایی ندارند. همه کشتیهایشان یعنی ۱۵۹ کشتی در قعر دریا هستند. ما از آنها تصویر برداری میکنیم. ۱۰۰ درصد نیروی دریایی آنها کاملاً از بین رفته است. ۱۰۰ درصد نیروی هوایی آنها کاملاً از بین رفته است.
به گزارش ایرنا، در حالیکه آمریکاییها از افزایش قیمت بنزین ناشی از بسته شدن تنگه هرمز باید هزینه سوخت بیشتری پرداخت کنند، ترامپ به پیامدهای سیاسی جنگ علیه ایران بر انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ پرداخت.
احساسات آمریکاییها نسبت به این جنگ همچنین برای جمهوریخواهان نامطلوب است.
یک نظرسنجی اخیر فاکس نیوز نشان داد که مخالفت با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران از ۵۵ درصد در ماه آوریل به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
ترامپ مدعی شد: ما یک فرصت بسیار کوتاه برای انجام هر کاری در رابطه با جنگ داریم. اما من این فرصت را در نظر نمیگیرم. من باید کاری را که درست است انجام دهم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به وقت محلی ادعا کرد: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبهها و جزییات نهایی توافق در دست بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد.
«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهاییسازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
وی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد میکند، و آزادسازی اموال بلوکهشده ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.
این درحالی است که سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص)، هفته گذشته با هشدار جدی به آمریکا و همپیمانان صهیونیست آن، بر آمادگی بیسابقه نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هرگونه تهدید تاکید کرد.