جزئیات شهادت مامور انتظامی در ایرانشهر توسط افراد مسلح
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان گفت: شامگاه پنجشنبه ۷ خرداد افراد مسلح به سمت یکی از مأموران انتظامی که در حال عزیمت به محل کار بود تیراندازی کردند و در پی این حادثه، وی به شهادت رسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستانوبلوچستان اعلام کرد: افراد مسلح با سلاح گرم به سمت یکی از مأموران انتظامی که در حال عزیمت به محل کار بود تیراندازی کردند که متأسفانه در پی این حادثه، استوار دوم "عیسی عباسی" به درجه رفیع شهادت نائل شد.
این مرکز در ادامه افزود: تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این سوقصد ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
