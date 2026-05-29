آتلانتیک:ترامپ در بنبست توافق با ایران
گزارش آتلانتیک میگوید دونالد ترامپ با وجود هفتهها تهدید و تشدید فشار علیه ایران، هنوز نتوانسته توافقی را که وعدهاش را میداد نهایی کند و اکنون در جستوجوی «راه خروج» از جنگ است.
به نقل از رکنا؛
۱. توافقی که مدام عقب میافتد
ترامپ و مارکو روبیو بارها از قریبالوقوع بودن توافق با ایران سخن گفتند، اما مذاکرات همچنان متوقف مانده و حتی نشست ویژه کابینه در کمپ دیوید هم بدون نتیجه پایان یافت.
۲. نگرانی واشنگتن از ادامه جنگ
گزارش میگوید ترامپ از تشدید دوباره جنگ هراس دارد؛ هم بهدلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و هم ترس از حملات ایران به زیرساختهای انرژی خلیج فارس و تشدید بحران سوخت جهانی.
۳. جمعبندی
این گزارش تأکید میکند ترامپ پس از ناکامی در تحقق اهداف جنگ، اکنون تلاش میکند هر توافق احتمالی را بهعنوان «پیروزی بزرگ» معرفی کند؛ در حالی که ایران نشان داده همچنان اهرم فشار اقتصادی و منطقهای مهمی در اختیار دارد.
