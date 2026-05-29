صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز عملیات بازگشت حجاج از دوشنبه با ۹ فروند هواپیما

معاون مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با اعلام آمادگی صددرصدی و بدون زمین‌گیری ناوگان اختصاص‌یافته برای عملیات بازگشت حجاج تاکید کرد که با تشدید بازرسی‌های فنی و تکیه بر توان متخصصان داخلی، سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد‌های ایمنی برای بازگشت سلامت بیش از ۳۰ هزار نفر از حجاج بیت‌الله الحرام پیاده‌سازی شده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۷۰
| |
1647 بازدید
آغاز عملیات بازگشت حجاج از دوشنبه با ۹ فروند هواپیما

به گزارش تابناک به نقل از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، صمد صباحی خسروشاهی با تشریح تمهیدات هما برای تضمین قابلیت پرواز ناوگان، اظهار داشت: برای انجام این ماموریت بزرگ، مجموعا ۹ فروند هواپیما شامل ۴ فروند ایرباس ۳۳۰، دو فروند ایرباس ۶۰۰-۳۰۰، یک فروند ایرباس ۳۱۰ و دو فروند از خانواده ایرباس ۳۲۰ شامل یک فروند A ۳۲۰ و یک فروند A ۳۱۹ اختصاص یافته است.

 

وی با اشاره به انجام کامل بازرسی‌های دوره‌ای پیش از عملیات رفت و پایش فوق‌العاده ناوگان پس از بازگشت به فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) افزود: چیدمان و زمان‌بندی تعمیرات به گونه‌ای تنظیم شده که هیچ‌کدام از این ۹ فروند هواپیما در طول عملیات ۱۰ روزه زمین‌گیر نخواهند شد و ناوگان به صورت صد درصد در اختیار عملیات پرواز است. همچنین برای مدیریت شرایط غیرمنتظره، با هماهنگی قسمت بازرگانی، هواپیمای جایگزین و آماده‌به‌خدمت (استندبای) تعیین شده است تا در صورت بروز هرگونه اشکال، بلافاصله اعزام شود.

 

معاون مهندسی و تعمیرات "هما" با نفی هرگونه استفاده از هواپیما‌های اجاره‌ای خارج از شرکت، مسئولیت جابه‌جایی بیش از ۳۰ هزار نفر از حجاج را به طور کامل بر عهده ناوگان "هما" دانست و در خصوص نحوه ارائه خدمات فنی در عربستان گفت: امور تعمیر و نگهداری خط پرواز در فرودگاه جده توسط تکنسین‌های ارشد و مجرب پرواز (Flight Mechanic) اعزامی همراه ناوگان و با استفاده از قطعات یدکی پرمصرف مستقر در انبار داخلی هواپیما‌ها انجام می‌شود.

 

صباحی با اشاره به چالش‌های سنوات گذشته در ارتباط با نقص فنی هواپیما‌ها و موتور‌ها تاکید کرد، با بهره گیری از تجربیات ارزشمند کسب شده در قسمت مهندسی و تعمیرات و با عنایت به وجود تیم مدیریتی جدید که حساسیت‌های فوق العاده‌ای به موضوعات ایمنی هواپیما‌ها دارند، تحت هیچ شرایطی، کوچک‌ترین ارفاق یا چشم‌پوشی از استاندارد‌های ایمنی را نمی‌پذیریم چرا که جان مسافران اولویت مطلق ماست.

 

وی یادآور شد: با اجرای دقیق دستورالعمل‌های بین‌المللی و الزامات سازمان هواپیمایی کشوری، روند پایش اشکالات تکراری و اقدامات پیشگیرانه به شدت تقویت شده است تا زائران در کمال سلامت و آرامش به کشور بازگردند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازگشت حجاج حج تمتع پرواز سازمان حج و زیارت
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lsE
tabnak.ir/005lsE