آغاز عملیات بازگشت حجاج از دوشنبه با ۹ فروند هواپیما

معاون مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با اعلام آمادگی صددرصدی و بدون زمین‌گیری ناوگان اختصاص‌یافته برای عملیات بازگشت حجاج تاکید کرد که با تشدید بازرسی‌های فنی و تکیه بر توان متخصصان داخلی، سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد‌های ایمنی برای بازگشت سلامت بیش از ۳۰ هزار نفر از حجاج بیت‌الله الحرام پیاده‌سازی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، صمد صباحی خسروشاهی با تشریح تمهیدات هما برای تضمین قابلیت پرواز ناوگان، اظهار داشت: برای انجام این ماموریت بزرگ، مجموعا ۹ فروند هواپیما شامل ۴ فروند ایرباس ۳۳۰، دو فروند ایرباس ۶۰۰-۳۰۰، یک فروند ایرباس ۳۱۰ و دو فروند از خانواده ایرباس ۳۲۰ شامل یک فروند A ۳۲۰ و یک فروند A ۳۱۹ اختصاص یافته است.

وی با اشاره به انجام کامل بازرسی‌های دوره‌ای پیش از عملیات رفت و پایش فوق‌العاده ناوگان پس از بازگشت به فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) افزود: چیدمان و زمان‌بندی تعمیرات به گونه‌ای تنظیم شده که هیچ‌کدام از این ۹ فروند هواپیما در طول عملیات ۱۰ روزه زمین‌گیر نخواهند شد و ناوگان به صورت صد درصد در اختیار عملیات پرواز است. همچنین برای مدیریت شرایط غیرمنتظره، با هماهنگی قسمت بازرگانی، هواپیمای جایگزین و آماده‌به‌خدمت (استندبای) تعیین شده است تا در صورت بروز هرگونه اشکال، بلافاصله اعزام شود.

معاون مهندسی و تعمیرات "هما" با نفی هرگونه استفاده از هواپیما‌های اجاره‌ای خارج از شرکت، مسئولیت جابه‌جایی بیش از ۳۰ هزار نفر از حجاج را به طور کامل بر عهده ناوگان "هما" دانست و در خصوص نحوه ارائه خدمات فنی در عربستان گفت: امور تعمیر و نگهداری خط پرواز در فرودگاه جده توسط تکنسین‌های ارشد و مجرب پرواز (Flight Mechanic) اعزامی همراه ناوگان و با استفاده از قطعات یدکی پرمصرف مستقر در انبار داخلی هواپیما‌ها انجام می‌شود.

صباحی با اشاره به چالش‌های سنوات گذشته در ارتباط با نقص فنی هواپیما‌ها و موتور‌ها تاکید کرد، با بهره گیری از تجربیات ارزشمند کسب شده در قسمت مهندسی و تعمیرات و با عنایت به وجود تیم مدیریتی جدید که حساسیت‌های فوق العاده‌ای به موضوعات ایمنی هواپیما‌ها دارند، تحت هیچ شرایطی، کوچک‌ترین ارفاق یا چشم‌پوشی از استاندارد‌های ایمنی را نمی‌پذیریم چرا که جان مسافران اولویت مطلق ماست.

وی یادآور شد: با اجرای دقیق دستورالعمل‌های بین‌المللی و الزامات سازمان هواپیمایی کشوری، روند پایش اشکالات تکراری و اقدامات پیشگیرانه به شدت تقویت شده است تا زائران در کمال سلامت و آرامش به کشور بازگردند.