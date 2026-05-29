عصبانیت نخبگان عمانی از تهدیدات رئیس جمهور آمریکا

به گزارش تابناک؛ ترامپ عصر چهارشنبه اظهار داشت که تنگه هرمز «به روی همه باز خواهد بود» و ایالات متحده «امنیت آن را به عهده خواهد گرفت» و افزود که این بخشی از مذاکرات با ایران است.

او به عمان در مورد «دخالت» هشدار داد و گفت: «عمان مانند هر کشور دیگری عمل خواهد کرد، در غیر این صورت مجبور خواهیم شد آن را منفجر کنیم.

نخبگان عمانی به تهدیدات ترامپ پاسخ دادند و تأکید کردند که سلطان‌نشین عمان تسلیم «باج‌گیری» نمی‌شود.

آنها رئیس جمهور آمریکا را به قلدری و بی‌ملاحظگی متهم کردند.

در این رابطه «حاتم الطائی»، سردبیر روزنامه عمانی «الرؤیا»، نویسنده و تحلیلگر، اظهارات ترامپ را به آنچه او «بحران عمیق و پیچیده» او توصیف کرد، مرتبط دانست.

الطائی گفت که ترامپ «قادر به جنگیدن و باز کردن تنگه هرمز نیست» و افزود که اکثر کشور‌های عربی «به درخواست او برای عادی‌سازی آزاد و اجباری پاسخ ندادند.»

وی افزود: «این بیانیه گستاخانه مربوط به عادی‌سازی روابط است و ترامپ شکست خود را در تصویب توافق‌نامه‌های شکست‌خورده ابراهیم ابراز می‌کند.»

از سوی دیگر، «علی بن مسعود المشانی»، استاد دانشگاه عمانی، معتقد است که «حماقت‌ها و سیاست‌های تحریک‌آمیز آمریکا همان چیزی است که ایران را به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل کرده است» و افزود که آنها همچنین در ظهور جناح‌های مقاومت در بیش از یک عرصه عربی نقش داشته‌اند.

«سیف المعماری»، استاد دانشگاه، «اظهارات توهین‌آمیز ترامپ نسبت به عمان» را ناشی از «تلاش‌های مکرر برای به حاشیه راندن نقش عمان و کم‌اهمیت جلوه دادن موضع آن در رد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» دانست.

وی خاطرنشان کرد که برخی از «بازو‌های رسانه‌ای وابسته به پروژه صهیونیستی» سعی کردند موضع عمان را «مبهم یا مردد» جلوه دهند.

از سوی دیگر، «نصر البوسعیدی»، محقق، ترامپ را «دیوانه و تروریست» توصیف کرد و اظهار داشت که عمان قبل از جنگ «ماهیت واقعی او را آشکار کرد» و او را «تابع پروژه صهیونیستی» نشان داد.

در همین حال، «محمد سعید الفتیسی»، محقق سیاسی، با یادآوری اظهارات سلطان فقید قابوس بن سعید، که تأیید کرده بود عمان «به همزیستی و صلح اعتقاد دارد، اما قادر به محافظت از خود و دفاع از حاکمیت خود است»، تأکید کرد که «سلطنت عمان یک قدرت منطقه‌ای است که به زبان سازش یا تسلیم پاسخ نمی‌دهد.»

«لیلا العبری»، استاد دانشگاه، اظهار داشت که «عمان با زبان تهدید اداره نمی‌شود و در برابر اظهارات تحریک‌آمیز تسلیم نمی‌شود» و افزود: «هر کسی که روی سکوت عمان شرط ببندد، معنای اعتبار و حاکمیتی را که این ملت دارد، نمی‌فهمد.»

«زاهر الغسینی»، استاد دانشگاه، خواستار بررسی اظهارات ترامپ در «زمینه‌های سیاسی و معنایی» آنها شد، زیرا تصویر بین‌المللی عمان «با نقش دیپلماتیک پایدار آن به عنوان یک میانجی و شریک قابل اعتماد در مدیریت بحران شکل گرفته است.»

وی افزود که گفتمان رسانه‌ای ترامپ «تحریک‌آمیز و مذاکره‌ای را با هم تداخل می‌کند» و این امر «تحلیل عمیق‌تری را می‌طلبد که فراتر از سطح متن باشد».

در همین راستا، «عبدالله بعبود»، استاد دانشگاه متخصص در امور خلیج فارس و روابط بین‌الملل، تأیید کرد که عمان «به رویکرد صلح‌آمیز خود بر اساس بی‌طرفی، گفت‌و‌گو و دیپلماسی ادامه خواهد داد و تسلیم دیکته‌های ترامپ و نتانیاهو نخواهد شد».

او افزود که سلطان‌نشین «توافق‌نامه‌های بیهوده ابراهیم را امضا نخواهد کرد و به حمایت از ابتکار صلح عربی و راه‌حل دو دولتی ادامه خواهد داد».

بعبود همچنین زبان ترامپ را «خام، بی‌ملاحظه، خطرناک و غیرقابل قبول» توصیف کرد، به‌ویژه از آنجا که «یک کشور صلح‌آمیز و بی‌طرف و شریک تجاری واشنگتن برای دهه‌ها» را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، «دکتر حمید السعیدی»، سردبیر مجله اشراق، «تهدیدات تهاجمی و غیرمسؤولانه» ترامپ علیه سلطان‌نشین عمان را محکوم کرد و آنها را «نقض خطرناک هنجار‌های دیپلماتیک و تجاوز غیرقابل قبول به حاکمیت کشورها» دانست.

«عبدالله السعیدی»، چهره رسانه‌ای نیز گفت: «کشور‌های با اعتماد به نفس و خونسرد، احساسات خود را عاقلانه مدیریت می‌کنند و می‌دانند که کشور‌ها با مواضع و روابط اداره می‌شوند. اظهارات ترامپ منعکس‌کننده منطق دولت نیست و چیزی بیش از یک اشتباه رسانه‌ای نیست که توسط یکی از احمق‌ترین و مبتذل‌ترین رهبران در تاریخ فعالیت سیاسی آنها صادر شده است.»