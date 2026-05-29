سود هنگفت عربستان از شرایط جنگی در ایران

شرایط جنگی و بسته‌بودن تنگه هرمز، سود هنگفتی را روانه خزانه عربستان کرده است.
به گزارش تابناک؛ شرایط جنگی و بسته‌بودن تنگه هرمز، سود هنگفتی را روانه خزانه عربستان کرده است. طبق آمار، درآمد‌های نفنی ریاض قبل از جنگ ماهیانه ۱۸میلیارد دلار بوده که بعد از این اتفاقات به ماهی ۲۴میلیارد دلار رسیده است.

 

 

درآمد نفتی عربستان شرایط جنگی تجاوز آمریکا به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
20
7
پاسخ
درآمد نفتی عربستان مستقیما وارد بانک های آمریکایی میشه و با اجازه آمریکا قابل برداشت میشه
اینا فقط یک مشت عدد هستش افسار عربستان کاملا در اختیار آمریکاست
Asad
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
6
21
پاسخ
خوشا به سعادتش هوشمندیش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
19
پاسخ
چرا هر اتفاقی می افته آخرش به نفع عربستان میشه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
4
4
پاسخ
باید با عربستان صحبت کرد: ای کلک حواسمون بهت هستا
ایرانی گرفتار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
28
پاسخ
عجب ، ولی پروفسورهای اقتصادی صدا و سیما چیزی دیگری میگفتند ،
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
5
5
پاسخ
عربستان یکی از نقاطی است که از آنجا تجاوز به ایران صورت گرفته مدارک آن کاملا موجود است یا عربستان خطای خود را جبران میکند یا باید به شدت تنبیه شود جوری که درآمد نفتی اش به نصف کاهش یابد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
4
پاسخ
اینم تو متن توافق بیاریم نصف نصف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
9
پاسخ
این یعنی ماهی ۶ میلیارد دلار سود بیشتر . امارات و کشورهای دیگر نیز در پی ایجاد خط،لوله برای صادرات نفت و گاز هستند . از این فرصت آتش بس بیشترین استفاده را برای تکمیل پروژه خط،لوله خود می کنند و به دلیل ذخایر ارزی عظیم و نیز نبودن تحریم برای آن ها خیلی سریع می توانند این پروژه ها را تکمیل کرده و همچنین مواد اولیه و نیازهای طولانی مدت خود را در مدت آتش بس وارد کنند ‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
9
8
پاسخ
خیر وبرکت که خدا روانه عربستان کرده واز آنها راضی وخوشنود است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
3
7
پاسخ
چرا بندر ینبوع رو نزدین؟
