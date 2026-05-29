سود هنگفت عربستان از شرایط جنگی در ایران
شرایط جنگی و بستهبودن تنگه هرمز، سود هنگفتی را روانه خزانه عربستان کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۶۴| |
5098 بازدید
به گزارش تابناک؛ شرایط جنگی و بستهبودن تنگه هرمز، سود هنگفتی را روانه خزانه عربستان کرده است. طبق آمار، درآمدهای نفنی ریاض قبل از جنگ ماهیانه ۱۸میلیارد دلار بوده که بعد از این اتفاقات به ماهی ۲۴میلیارد دلار رسیده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱۱
درآمد نفتی عربستان مستقیما وارد بانک های آمریکایی میشه و با اجازه آمریکا قابل برداشت میشه
اینا فقط یک مشت عدد هستش افسار عربستان کاملا در اختیار آمریکاست
اینا فقط یک مشت عدد هستش افسار عربستان کاملا در اختیار آمریکاست
عجب ، ولی پروفسورهای اقتصادی صدا و سیما چیزی دیگری میگفتند ،
عربستان یکی از نقاطی است که از آنجا تجاوز به ایران صورت گرفته مدارک آن کاملا موجود است یا عربستان خطای خود را جبران میکند یا باید به شدت تنبیه شود جوری که درآمد نفتی اش به نصف کاهش یابد
این یعنی ماهی ۶ میلیارد دلار سود بیشتر . امارات و کشورهای دیگر نیز در پی ایجاد خط،لوله برای صادرات نفت و گاز هستند . از این فرصت آتش بس بیشترین استفاده را برای تکمیل پروژه خط،لوله خود می کنند و به دلیل ذخایر ارزی عظیم و نیز نبودن تحریم برای آن ها خیلی سریع می توانند این پروژه ها را تکمیل کرده و همچنین مواد اولیه و نیازهای طولانی مدت خود را در مدت آتش بس وارد کنند
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟