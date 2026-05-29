سود هنگفت عربستان از شرایط جنگی در ایران

به گزارش تابناک؛ شرایط جنگی و بسته‌بودن تنگه هرمز، سود هنگفتی را روانه خزانه عربستان کرده است. طبق آمار، درآمد‌های نفنی ریاض قبل از جنگ ماهیانه ۱۸میلیارد دلار بوده که بعد از این اتفاقات به ماهی ۲۴میلیارد دلار رسیده است.