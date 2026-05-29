جی دی ونس: به توافق با ایران بسیار نزدیک هستیم

معاون رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: هنوز به توافق کاملی درباره ایران نرسیده‌ایم، اما به آن بسیار نزدیک هستیم.

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: ما هنوز به توافق کاملی درباره ایران نرسیده‌ایم، اما به دست‌یابی به آن بسیار نزدیک هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از سایت النشره، ونس با تکرار یاوه‌گویی‌های واشنگن ادعا کرد: ایالات متحده در وضعیتی است که می‌تواند ضربه بزرگی به برنامه هسته‌ای تهران وارد کند.

روز گذشته نیز معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی با مطرح کردن ادعا‌هایی درباره موضع مذاکراتی ایران گفت که بسیار امیدوار است تهران طی یک توافق متعهد شود که سلاح هسته‌ای نمی‌سازد.

با وجود این که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای خارج شد که اجرای یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر برنامه هسته‌ای ایران الزام‌آور کرده بود، ونس گفته بود: «خواسته ما، نه‌تنها تعهد به نداشتن سلاح هسته‌ای، بلکه تعهد به همکاری با ما در روندی است که نه‌تنها اکنون، بلکه حتی چند سال پس از دولت ترامپ، ایرانی‌ها این توانمندی هسته‌ای را بازسازی نکنند. این چیزی است که می‌خواهیم در مذاکرات جاری به دست بیاوریم.»

مقامات ایران تاکید کرده‌اند تولید و به‌کارگیری تسیلحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد و ماهیت برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز است. زیاده‌خواهی دولت ترامپ درباره برچیدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران در حالی مطرح می‌شود که طبق پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی، ایران به عنوان کشوری عضو از حق غنی‌سازی برخوردار است.