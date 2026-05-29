روایتی از خیانت بزرگ دیاسپورا در صبح حمله به تهران

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، پس از روزنه‌هایی از اتصال کاربران داخل ایران به اینترنت بین‌الملل، کاربران فارسی زبانی که طی این مدت به اینترنت دسترسی داشتند، روایتی از چند ماه اخیر در فضای مجازی منتشر کردند تا آنهایی که نبودند، با ماهیت برخی جریانات بیشتر آشنا شوند. کاربران با راه اندازی "هشتگ وقتی شما نبودید"، این سرگذشت تلخی که طی چند ماه اخیر رخ داد را روایت کردند؛ تلخی آشوب دی‌ماه، دعوت از حمله نظامی به ایران و تجاوز به خاک کشور. هشتگ وقتی شما نبودید روایتی سیاسی دارد که تلاش دارد اغلب ماهیت حوادث اخیر را برای مخاطبین به تصویر بکشد.

در ادامه با این روایت همراه می‌شویم. رقص و شادی وطنفروشان، وقتی مردم در خاک و خون بودند فضای غالب توئیت‌های مرتبط با این موضوع، به یادآوری فاجعه تجاوز نظامی به خاک کشورمان اختصاص دارد. این توئیت‌ها کسانی را به تصویر می‌کشد که اگرچه در ظاهر ایرانی هستند و شعار وطنپرستی میدادند، اما از زمان آغاز بمباران ایران، به رقص و آواز در خیابان‌های اروپا و آمریکا مشغول شدند.

از جمله رقصیدن این افراد ضدایرانی پس از بمباران و به شهادت بچه‌های مدرسه میناب که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. اپوزیسیون آویزان روایت‌ها زیاد است، بخشی از آن به شخص رضا پهلوی پرداخته، از چهره‌های فعال در ماجراهای مربوط به ایران که گرچه وزن و شخصیت قابل توجهی ندارد؛ اما به عنوان یک ایرانی سابق فارسی‌زبان، برای عادی سازی حمله به ایران در مجامع بین‌الملل به او نیاز داشتند.

کاربران در توئیت های متعدد از تلاش‌های مکرر رضا پلهوی برای دیدار با سیاست‌مداران تندرو ضدایران هم روایت کردند و آن را "آویزان" خطاب کردند. خیانت‌ شبکه‌های فارسی؛ دعوت به بمباران اتمی بخشی از روایت کاربران برای کسانی که این مدت نبودند به شبکه‌های فارسی‌زبان خارج نشین اختصاص داشت، شبکه صهیونیستی اینترنشنال، یک نمونه بارز این رسانه‌ها بود که پیوسته تهدیدات دشمنان ایران را به زبان فارسی ترجمه و منعکس می‌کرد؛ این شبکه همچنین به صدای پهلوی برای پروژه ایرانستیزی و عادی‌سازی حمله به ایران تبدیل شده بود. مصیبت از آن بالاتر، خبرنگاران این شبکه بودند؛ مراد ویسی از روز حادثه تروریستی دی ماه کمپینی در شبکه های شخصی خود راه اندازی کرده بود که در آن نام جانباختگان را به بهانه یادبود بازخوانی می‌کرد؛ اما پشت پرده درآمد دلاری از افزایش بازدید در پلتفرم‌ها بود.

علی حسین قاضی‌زاده یکی دیگر از خبرنگاران پیشانی سفید این شبکه در راستای جنگ‌طلبی علیه ایران بود. او درست در ایامی که ترامپ ایران را تهدید به نابودی زیر ساخت و "عصر حجر" می‌کرد، بمباران اتمی را به دشمنان ایران پیشنهاد داد. صبا بختیاری از فعالان ضدانقلاب در توئیتی خطاب به سلطنت طلبان نوشت: اگر بهتون گفتن #وقتی_شما_نبودید در نبودتون ما « صداتون بودیم» بدونید ، دروغ می‌گن .

هر بار جمع ‌شدن، زیر پرچم آمریکا و اسرائیل بزن‌ و بکوب راه می‌نداختن و قر می دادن، وقتی ترامپ گفت مردم رو به عصر حجر برمیگردونه و تمدن مون رو نابود می کنه ، با پرچم امریکا اصرار کردن که زودتر انجامش بده . بعد هم با وقاحت می‌گفتن «بهترش رو می‌سازیم». مجری‌های من‌وتو با خنده و لودگی می‌گفتن «بذارید به عصر حجر برگردیم»؛ انگار خودشون قرار بود به عصر حجر برن . وقتی فهمیدن دارید انلاین میشید فرار کردن . بستند ، رفتند.

مجری‌های اینترنشنال هم علناً درخواست بمب اتم کردن که روی سرتون بریزن. یک شون هم حسابی از آشوب دی پول در آورد! سیرک سلطنت در میان روایات کاربران، بخشی از توئیت ها هم به سیرک سلنت طلبان پرداخت. یکی از حواشی مرتبط با سیرک، ماجرای دست انداختن پهلوی توسط دو طنزپرداز روس بود. "ووان" و "لکسوس" که خود را به‌جای مشاوران صدراعظم آلمان، مرتس، جا زده بودند با او تماس گرفتند؛ یکی از آن‌ها خود را «آدولف» معرفی کرد و حتی مقابل دوربین با ظاهری شبیه آدولف هیتلر ظاهر شد.

با وجود این وضعیت کاملاً مضحک، پهلوی هیچ تردیدی از خود نشان نداد. مشاور جعلی ادعا کرد که آلمان آماده است به یک حمله نظامی علیه ایران بپیوندد. پهلوی از این ایده استقبال کرد و گفت: «نه‌تنها اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها باید شرکت کنند. کشورهای بیشتری باید به این کارزار بپیوندند.»او همچنین روشن کرد که در صورت سقوط حکومت ایران، نقش خود را چگونه می‌بیند: «به‌محض فروپاشی رژیم، ما آماده‌ایم وارد عمل شویم و خلأ قدرت را پر کنیم.» بخشی دیگر به سیرک هواداران ساواک در آلمان مربوط بود.

از روز ۲۱ اردیبهشت ماه، اکانت‌های سلطنت‌طلب در گروه‌های مجازی هیاهوی تازه‌ای را به‌راه انداختند. این اکانت‌ها مدعی شدند که رضا ربع پهلوی، پس از مدت‌ها فراخوان داده و قرار است روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه، در شهرهای مختلف اروپایی، دست به تجمع بزنند. مدتی بعد مشخص شد که این هیاهو، بهانه‌ای بود تا تعدادی از افراد اجیر شده را به خیابان‌های اروپا کشانده و یک مضحکه جدید را رونمایی کنند.

ابتدا در ساعات آغازین صبح تعدادی انگشت‌شمار با پوشش شبه‌نظامی در خیابان جمع شده و رژه به ‌راه انداختند. اکانت‌های تبلیغاتی سلطنت‌طلب مدعی شدند که این دسته، همان گارد جاویدان رضا پهلوی برای براندازی در ایران است. اما ساعاتی پس از نمایش گارد جاویدان، افتضاحی بدتر از آن در آلمان رخ داد. این بار هم تعدادی انگشت شمار با پوششی متحدالشکل (شلوار لی و تیشرت سفید) در خیابان صف‌کشی کرده و آنها نیز رژه رفتند.

این دسته با استفاده از آرم ساواک روی تیشرت خود مدعی شدند که نمایندگان سازمان تروریستی ساواک هستند و از پوشش جدید این سازمان آنهم با شلوار لی و تیشرت آستین کوتاه رونمایی کردند. برخی کاربران هم به ماجرای پاشیدن سس گوجه فرنگی به رضا پهلوی اشاره کردند و این حادثه طنز در درباره سلطنت طلبان را یادوآری کردند. در این میان نکته جالب دیگر این بود که اپوزیسیون مخالف پهلوی نیز از فرصت استفاده کرده تا خود را دلسوز و هوادار مردم نشان دهد. البته مصی علینژاد دستش زود رو شد، زیرا در روایت کاربران از «هشتگ وقتی شما نبودید» تصاویر شادی و هلهله او پس از بمباران ایران بازنشر شد. همچنین در روزهای اخیر کاربران شبکه های اجتماعی «هشتگ از خارج لاف نزن» را راه‌اندازی کرند. این کمپین در پاسخ به فراخوان‌های معاندین که ساکن خارج از کشور هستند و برای مردم داخل کشور فراخوان آشوب داده بودند، طراحی شده بود. در این واکنش‌های مکرر روی یک موضوع ویژه تمرکز شده است و آن میزان اقدامات خیانت‌بار گروهک‌های سلطنت‌طلب در ماه‌های اخیر است، یکی از کاربران نوشته است که ربع پهلوی روی مسعود رجوی را در سرسپردگی به بیگانه سفید کرده است، درست شبیه پدر بزگ و پدرش!