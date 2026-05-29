ادعای منافقین درباره مراکز انرژی اتمی در ایران

به گزارش تابناک، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود سال 1382 نوشت: آقای [عیسی] بن‌علوی، وزیر امورخارجه عمان، برای ملاقات آمد. گفت، در عراق مثل کشورهای دیگر منطقه، دموکراسی نسبی قابل تحقق است و نه بیشتر و معتقد است، اکنون در عراق حزب یا سازمان یا شخصی نیست‌که بتواند حکومت را در دست بگیرد و مدتی طول می‌کشد که چنین حزبی پیدا شود. دربارۀ فلسطین هم معتقد است، تشکیل دولت فلسطین تنها راه حل مشکلات است که در طرح نقشه راه دیده شده است. گفتم، اهداف و خواست آمریکا در عراق و منطقه با خواست ملت‌ها در تضاد است و قابل اجرا و دوام نیست.

تا عصر در دفتر کوشک کار کردم. آقای [علی] شمخانی، [وزیر دفاع] آمد. با ایشان در مورد پیشنهادهای‌آقای سیدعباس مدرسی صحبت‌ کردم. گفت، آقای [حسن] روحانی، [دبیر شورای عالی امنیت ملی]، براساس تصمیمات در حضور رهبری جلسه‌ای تشکیل داد، برای تعیین سیاست مذاکره و دیپلماسی در مسئله القاعده و انرژی هسته‌ای ‌که بحث ناتمام ماند. منافقین [=سازمان مجاهدین‌خلق] ادعا کرده‌اندکه در غرب‌کرج، ایران دو مرکز غنی‌سازی در دست ساخت دارد که یکی با تکنولوژی لیزری است.

تلفنی از آقای [احمد] جنتی، [دبیر شورای نگهبان] احوال‌پرسی‌کردم. تازگی کیسه‌صفرا عمل‌کرده و دوره نقاهت را می‌گذراند. در بسیاری از نقاط‌کشور و منجمله تهران، چند روز است‌ که باران می‌بارد و هوا سرد است.

در عراق، امروز هم یک‌آمریکایی‌کشته شده و [تونی] بلر، [نخست‌وزیر انگلیس] به بصره رفته و در آنجا اظهار داشته ‌که ایران قصد دخالت در امور عراق دارد؛ بدون ذکر دلیل و مورد. مردم عراق در بغداد در دفاع از روحانیت تظاهرات داشته‌اند و تظاهرات دیگری هم در اعتراض به انحلال وزارتخانه‌ها برپا بوده.

[گرهارد شرودر]، صدراعظم ‌آلمان ‌گفته ‌که با سیاست جنگ‌طلبان ‌آمریکایی مخالف است و آمریکا هم‌ گفته است، صدراعظم آلمان را از لیست دوستان آمریکا حذف‌کرده است. پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا منتشر شده‌که در آن تأسیس نهاد ریاست‌جمهوری برای اتحادیه در نظر گرفته شد. لهستان پذیرفته ‌که مسئول نیروهای حافظ صلح در عراق باشد و چندکشور هم پذیرفته‌اند که نیرو اعزام‌کنند و ناتو هم قول‌ کمک داده است.