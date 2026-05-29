صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
خاطرات سال ۱۳۸۲ هاشمی‌رفسنجانی| هشتم خردادماه

ادعای منافقین درباره مراکز انرژی اتمی در ایران

تا عصر در دفتر کوشک کار کردم. آقای [علی] شمخانی، [وزیر دفاع] آمد. با ایشان در مورد پیشنهادهای‌آقای سیدعباس مدرسی صحبت‌ کردم. گفت، آقای [حسن] روحانی، [دبیر شورای عالی امنیت ملی]، براساس تصمیمات در حضور رهبری جلسه‌ای تشکیل داد، برای تعیین سیاست مذاکره و دیپلماسی در مسئله القاعده و انرژی هسته‌ای ‌که بحث ناتمام ماند. منافقین [=سازمان مجاهدین‌خلق] ادعا کرده‌اند که در غرب کرج، ایران دو مرکز غنی‌سازی در دست ساخت دارد که یکی با تکنولوژی لیزری است.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۴۴
| |
10464 بازدید
ادعای منافقین درباره مراکز انرژی اتمی در ایران

به گزارش تابناک، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود سال 1382 نوشت: آقای [عیسی] بن‌علوی، وزیر امورخارجه عمان، برای ملاقات آمد. گفت، در عراق مثل کشورهای دیگر منطقه، دموکراسی نسبی قابل تحقق است و نه بیشتر و معتقد است، اکنون در عراق حزب یا سازمان یا شخصی نیست‌که بتواند حکومت را در دست بگیرد و مدتی طول می‌کشد که چنین حزبی پیدا شود. دربارۀ فلسطین هم معتقد است، تشکیل دولت فلسطین تنها راه حل مشکلات است که در طرح نقشه راه دیده شده است. گفتم، اهداف و خواست آمریکا در عراق و منطقه با خواست ملت‌ها در تضاد است و قابل اجرا و دوام نیست.

تا عصر در دفتر کوشک کار کردم. آقای [علی] شمخانی، [وزیر دفاع] آمد. با ایشان در مورد پیشنهادهای‌آقای سیدعباس مدرسی صحبت‌ کردم. گفت، آقای [حسن] روحانی، [دبیر شورای عالی امنیت ملی]، براساس تصمیمات در حضور رهبری جلسه‌ای تشکیل داد، برای تعیین سیاست مذاکره و دیپلماسی در مسئله القاعده و انرژی هسته‌ای ‌که بحث ناتمام ماند. منافقین [=سازمان مجاهدین‌خلق] ادعا کرده‌اندکه در غرب‌کرج، ایران دو مرکز غنی‌سازی در دست ساخت دارد که یکی با تکنولوژی لیزری است.

تلفنی از آقای [احمد] جنتی، [دبیر شورای نگهبان] احوال‌پرسی‌کردم. تازگی کیسه‌صفرا عمل‌کرده و دوره نقاهت را می‌گذراند. در بسیاری از نقاط‌کشور و منجمله تهران، چند روز است‌ که باران می‌بارد و هوا سرد است.

در عراق، امروز هم یک‌آمریکایی‌کشته شده و [تونی] بلر، [نخست‌وزیر انگلیس] به بصره رفته و در آنجا اظهار داشته ‌که ایران قصد دخالت در امور عراق دارد؛ بدون ذکر دلیل و مورد. مردم عراق در بغداد در دفاع از روحانیت تظاهرات داشته‌اند و تظاهرات دیگری هم در اعتراض به انحلال وزارتخانه‌ها برپا بوده.

[گرهارد شرودر]، صدراعظم ‌آلمان ‌گفته ‌که با سیاست جنگ‌طلبان ‌آمریکایی مخالف است و آمریکا هم‌ گفته است، صدراعظم آلمان را از لیست دوستان آمریکا حذف‌کرده است. پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا منتشر شده‌که در آن تأسیس نهاد ریاست‌جمهوری برای اتحادیه در نظر گرفته شد. لهستان پذیرفته ‌که مسئول نیروهای حافظ صلح در عراق باشد و چندکشور هم پذیرفته‌اند که نیرو اعزام‌کنند و ناتو هم قول‌ کمک داده است.

 

 

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
منافقین خاطرات هاشمی رفسنجانی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lro
tabnak.ir/005lro