هشدار به مردم و سیستم سلامت؛ استفاده چندین باره دندان‌پزشکان از وسایل یکبار مصرفِ بی‌کیفیت

استفاده چندین باره دندان‌پزشکان از وسایل یکبار مصرفِ بی‌کیفیت؛ این نیز از تبعات گران تر شدن وسایل دندانپزشکی است که روی سر سلامت مردم خراب می شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رسمی، تأکید کرده که شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در کودکان ایرانی بالا است و میانگین کشوری در ۶ سالگی به ۵.۸۴ می‌رسد و در ۱۲ استان، وضعیت بدتر از میانگین ملی است و در این گزارش همچنین به کمبود نیروی انسانی متخصص در مدارس، ضعف تجهیزات، و ناکارآمدی آموزش به مادران و مراقبان سلامت اشاره کرده و خواستار بازطراحی سیاست‌های پیشگیرانه شده است.
 
رشد سه تا چهار برابری قیمت تجهیزات دندانپزشکی
یک دندانپزشک از رشد سه تا چهار برابر تجهیزات دندانپزشکی در مدت کوتاهی خبر داد و گفت: قیمت های بالا باعث شده مردم با درد دندان بسازند، اما برای درمان به دندانپزشک مراجعه نکنند.
دکتر محمدعلی قهرمانی با اشاره به بحران های اقتصادی که در هفته های اخیر شدت گرفته گفت: بعد از تهاجم نظامی ناجوانمردانه آمریکایی اسراییلی به کشورمان، قیمت تمامی کالاها و اجناس رشد سرسام آوری داشت و حتی شاهد افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی هستیم.
وی از افزایش قیمت تجهیزات و مواد مصرفی پزشکان خبر داد و گفت: مواد و تجهیزات مصرفی دندانپزشکی چندین برابر شده و برای خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز دندانپزشکی خواه موادی که به سرعت مصرف می شود یا موادی که می توان سه تا چهار ماه بعد استفاده کرد، مشکلات بسیاری وجود دارد.
 
کمیاب شدن در کنار گرانی
این دندانپزشک با هشدار نسبت به اینکه مواد دندانپزشکی نه تنها گران بلکه بسیار کمیاب شده گفت: در دو هفته اخیر که به شرکتهای فروشنده مواد دندانپزشکی سفارش می دهیم، ابتدا سفارش می دهیم و شرکت پیش فاکتور می دهد و پس از آنکه در مورد قیمت به توافق می رسیم، شرکت باید مطابق فاکتور یک هفته بعد مواد و تجهیزات سفارش شده را ارسال کند. اما بار دیگر افزایش قیمت می دهد و حتی هنگام ارسال اجناس، بار دیگر قیمت را افزایش می دهد. به عبارت دیگر قیمت لوازم پزشکی لحظه ای شده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از مبالغ دریافتی صرف تجهیزات و مواد دندانپزشکی می شود گفت: باید برای جامعه پزشکی و البته دندانپزشکان چاره اندیشی شود، زیرا با این شرایط حتی برای یک ساعت هم نمی توان برنامه ریزی کرد.
قهرمانی افزود: خوشبختانه اکنون در شرایط آتش بس هستیم و تا حدودی می توان امیدوار بود، اما نگران روزی هستیم که بار دیگر جنگ از سر گرفته شود و با شدت گرفتن شرایط جنگی، قیمت ها با روندی سریعتر سر به فلک بکشد.
 
چالش تعرفه
وی از تعرفه دندانپزشکی به عنوان چالشی بزرگتر یاد کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی همه ساله مطابق با تورم و شرایط پیش آمده، تعرفه جدید دندانپزشکی را اعلام می کند. در ابتدای امسال نیز نظام پزشکی تعرفه جدید دندانپزشکی را تعیین کرد و روی سایت گذاشت، اما  هنوز مدت زیادی از این اعلامیه نگذشته بود که نظام پزشکی تعرفه ها را حذف کرد و هنوز تعرفه جدیدی اعلام نشده است.
این دکتر دندانپزشک با اعلام اینکه تعرفه کشیدن دندان در سال گذشته 380 هزار تومان بود گفت: در آخرین تعرفه اعلام شده در اواخر فروردین، کشیدن دندان یک میلیون و 30 هزار تومان تصویب شد که دیگر خدمات دندانپزشکی نیز همین روال را دارد.
وی با اعلام اینکه تعرفه های دندانپزشکی 300 درصد افزایش یافته است گفت: در گذشته مردم به علت بالا رفتن هزینه های دندانپزشکی شامل عصب کشی، پرکردن، ایمپلنت و روکش، بسیاری از مردم که توان مالی نداشتند، از خیر خدمات دندانپزشکی برای نگه داشتن دندان می گذشتند و گزینه کشیدن دندان را بر می گزیدند، اکنون که نظام پزشکی تعرفه کشیدن دندادن را 300 درصد بالا برده، مراجعه کنندگان حتی دندانهایشان را نمی کشند، چون حقوق های ناچیزی می گیرند و ترجیح می دهند به جای کشیدن دندان، درد را تحمل کنند.
قهرمانی با اشاره به اینکه قشری که اکنون به دندانپزشکان مراجعه می کنند، از 40 تا 80 سال به بالا هستند گفت: متاسفانه بهداشت دهان و دندان جدی گرفته نمی شود و چون آموزش های اولیه بهداشت دهان و دندان از دوران کودکی و در مدارس داده نمی شود، مردم نیز به این سمت نمی روند.
 
مافیای واردات
این دندانپزشک از مافیای واردات تجهیزات و مواد دندانپزشکی و پزشکی خبر داد و گفت: باید نظارتی بر عملکرد دندانپزشکان و کسانی صورت بگیرد که واردات و توزیع مواد و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را بر عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه تامین تجهیزات دندانپزشکی به دو بخش داخلی و خارجی مختص می‌شود گفت: واردکنندگان که اقدام به واردات تجهیرات و مواد مصرفی دندانپزشکی می‌کنند، باید زیر نظر جدی دستگاه‌های نظارتی باشند، اما قرار نیست شرکت‌های داخلی را به حال خودشان رها کنیم بلکه آنها نیز باید زیر نظر باشند.
قهرمانی با اعلام اینکه دستکش لاتکس در داخل تولید و عرضه می‌شود گفت: شرکت‌های داخلی توان تولید دستکش لاتکس با کیفیت به میزان مورد نیاز را دارند، اما همین دستکش در مدت سه ماه بیش از ۴ برابر گران شده به نوعی که یک بسته دستکش لاتکس ۱۰۰ عددی که ۵۰ جفت می‌شود، حدود ۴۰۰ هزار تومان بود که اکنون به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. البته هنوز به صورت سهمیه‌ای به مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به دندانپزشکان داده می‌شود.
وی نسبت به تبعات خطرناک گران شدن دستکش لاتکس هشدار داد و گفت: با گران شدن دستکش لاتکس باید به دوران قدیم برگردیم که پزشکان دستکش بدست نمی‌کردند و با دست خالی به درمان بیمار می‌پرداختند، شرایطی که سلامت و حتی جان بیماران را تهدید می‌کند. به همین دلیل باید نظارت جدی بر وارد کننده، تولید کننده و نظام توزیع صورت پذیرد.  
این دندانپزشک با تاکید بر اینکه باید بر عملکرد مطب‌های پزشکان به ویژه دندانپزشکی نظارت صورت بگیرد گفت: متاسفانه بسیاری از مطب‌های دندانپزشکی از یک دستکش چندین بار استفاده می‌کنند. این پزشکان دستکش را از دست بیرون نمی‌آورند بلکه یا دستکش را با آب و صابون می‌شویند تا آن را به وسیله الکل استریل می‌کنند که البته پاسخگو نیست و امکان انتقال بیماری شدید است.
وی با اشاره به اینکه گرانی مواد مصرفی باعث شده پیش‌بند بیمار، سینی یک بار مصرف یا نایلون سطل‌های زباله که باید هر روز خالی شود، چندین بار مصرف می‌شود گفت: کیسه‌های زباله گران شده و بسیاری از دندانپزشکان و پزشکان به جای بیرون انداختن کیسه‌های زباله، زباله ان‌ها را در کیسه‌های بزرگتر خالی می‌کنند تا مجبور نباشند کیسه‌های زباله را بیرون بیندازند، در صورتی که این کیسه‌ها میکروب دارد و پیش‌بند، دستکش یا سینی با بزاق یا خون دهان بیمار آلوده می‌شود که با استمرار قرار گرفتن در محیط، آلودگی بسادگی منتقل می‌شود و اگر این کیسه‌ها عوض نشود، آلودگی برای همیشه در مطب باقی می‌ماند.
قهرمانی در خصوص چالش پزشک با بیماران بدلیل گرانی مکرر قیمت‌ها گفت: همه ساله پس از بالا بردن قیمت تعرفه‌ها از سوی نظام پزشکی، قیمت درمان را بالا می‌بریم، اما افزایش قیمت مواد و تجهیزات پزشکی متفاوت است. اکنون در بازار انواع مواد اولیه با کیفیت‌های گوناگون وجود دارد که بر هزینه درمان اثر می‌گذارد.
مراقب باشید
وی از وجود مواد اولیه تقلبی غیر استاندارد در بخش‌های پزشکی و دندانپزشکی خبر داد و گفت: از چسبی که روکش دندان را می‌چسباند تا کامپوزیت، دارو‌های بی حسی و دیگر مواد دندانپزشکی، از نوع تقلبی در بازار به وفور وجود دارد که این میزان مواد  اولیه تقلبی، ناشی از آن است که دندانپزشکان این مواد تقلبی را می‌خرند و مصرف می‌کنند و اگر مصرف کننده در بازار نباشد، دلیلی بر وجود آنها نیست.
این دندانپزشک با اشاره به اینکه بسیاری از دندانپزشکان در برابر مواد اولیه بی کیفیت پاسخگو نیستند گفت: اگر دندان پس از درمان به هر شکل از پرکردن تا روکش و ایمپلنت با مشکل رو به رو شود، باید بدون دریافت هیچ هزینه‌ای نسبت به رفع مشکلات پیش امده اقدام شود که این کار را انجام می‌دهیم، در حالی که بسیاری از دندانپزشکان زیر بار این مهم نمی‌روند.
وی از بیکار شدن دندانپزشکان خبر داد و گفت: بالا رفتن بی رویه قیمت‌ها و درآمد‌های پایین مردم باعث شده بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی تعطیل شود، وضعیتی که ناشی از کاهش چشمگیر بیماران است. بی شک گرانی هزینه‌های دندانپزشکی عواقب خوبی برای سلامت دهان و دندان نخواهد داشت و باید منتظر روز‌های بدی باشیم.
 
دیگر امکان استفاده از ابزار درجه یک را نداریم

یکی از دندانپزشکان  علت گران بودن هزینه‌های دندان پزشکی را بالا بودن قیمت مواد اولیه و اقلام مورد نیاز دندانپزشکی اعلام کرد و گفت: بیشتر اقلام دندانپزشکی از حدود یک سال پیش تاکنون بیش از ۶۰ درصد رشد داشته که خود عامل اصلی گرانی هزینه‌های دندانپزشکی است.

دکتر علی مختاری برند بودن اقلام مصرفی و درجه‌بندی آن‌ها را از دیگر عوامل موثر در کاهش یا افزایش هزینه‌های دندانپزشکی اعلام کرد و افزود: پزشکی که ۱۰ تا ۱۵ سال با مواد خاص و برند و به عبارتی درجه یک و خوب کار کرده و توانسته رضایت مردم را جلب کند، دیگر نمی‌تواند با مواد درجه پایین‌تر کار کند.

این دندانپزشک با گلایه از اینکه هیچ نظارتی بر قیمت مواد اولیه و اقلام دندانپزشکی نیست، گفت: بیشتر این اقلام مصرفی به صورت چمدانی یا در شبکه‌های مجازی توسط شرکت‌ها و واسطه‌ها عرضه می‌شود و پزشکان هم بنا به شناختی که دارند یا تحقیقاتی که انجام می‌دهند از آن‌ها خریداری می‌کنند.

ضرورت کنترل بر عرضه مواد اولیه 

مختاری با بیان اینکه در چند مدتی که مواد اولیه با ارز نیمایی خریداری می‌شد کنترل خوبی بر بازار مواد و اقلام دندانپزشکی انجام می‌گرفت، گفت: تنها راه نجات و کنترل قیمت‌های افسارگسیخته دندانپزشکی کنترل بر عرضه مواد اولیه توسط دولت و عرضه مواد باکیفیت است.

این دندانپزشک افزایش مواد و اقلام دندانپزشکی را نه به نفع بیمار و نه پزشک دانست و گفت: به دنبال کاهش قیمت‌ها و رضایت بیشتر و در نتیجه مشتری بیشتر در مطب‌ها هستیم تا بتوانیم خدمات خود را با تخفیف به مردم ارائه دهیم.

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
خداوکیلی سیساستهای پزشکیان در عرصه اقتصادی زندگی مردم رو به فاجعه سیاه رسونده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
دندانپزشکان قیمت شان از گرانی ها جلوتر هست اگر از مواد دست دوم استفاده کنند از بی شرافتی و طمع سیری ناپذیرشان هست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
البته این اقای دندانپزشک به هزینه های بالا و سلیقه ای دندانپزشکان اشاره ای نکرده آند
با یک کامپوزیت ۴ گرمی حداقل ۵-۶ دندان پوسیده و شاید بیشتر دندان پر می شود و کل مواد کاربردی از فرز الماسی ، کارپول بی حسی ، اسید اچ و باندینگ با گرانتربن متریال ، یک میلیون تومان تمام نمی‌شود ، ولی بین ۴ تا ۱۰ میلیون دندانپزشکان دستمزد میگیرند !!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
خیلی از کارهای دندان پزشکان رو در انگلستان و آلمان بهداشت کاران دهان و دندان انجام میدهند با تعرفه یک دهم متخصص ها
اما هیئت برد دندانپزشکان ایران از جیب مبارک نمیتوانند بگذرند تا این بهداشتکاران بکارگرفته شوند
۹۰میلیون جمعیت درد بکشید که جیب دندانپزشکان خالی نشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
بیشتر وسایلشان بوی عفونت میده میگن برو شکایت کن از کسی حساب نمیبرن
ی دادنپزشک غرق در گرانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
سلام حرف دل تماممراکزو مطب های دندان پزشکی را زدید یعنی چیدستکش لاتکس سال۱۴۰۳ حدود ۱۸۰هزار بود الات شدهیک میلیون ۴۰۰هزار.امالگاه ۵واحدی لز ۶میلیون شده ۴۰میلیون و بی حسیکارپول از ۴۸۰ هزار شده دو میلیون و ۷۰۰هزار.بادندینگ از ۸۰۰ هزار شده ۴و ۵۰۰ و ...
پویا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
به مردم هشدار میدید!؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
در این مملکت جان شده بادمجان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
صنف شما هم که به شدت مراقبه مبادا در جریان افزایش قیمتها ریالی از جیب مبارک ضرر بده و هر افزایش قیمتی رو کلا از حلقوم بیمار بیرون میکشه!
استفاده چندین باره از وسایل یکبار مصرف هم به نظرم جنایته چون میتونه خطرناکترین میکروبها و ویرسها رو منتقل بکنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
مردم چیکار کنند دندانپزشکی بخونند
