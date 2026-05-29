هشدار به مردم و سیستم سلامت؛ استفاده چندین باره دندانپزشکان از وسایل یکبار مصرفِ بیکیفیت
دکتر محمدعلی قهرمانی با اشاره به بحران های اقتصادی که در هفته های اخیر شدت گرفته گفت: بعد از تهاجم نظامی ناجوانمردانه آمریکایی اسراییلی به کشورمان، قیمت تمامی کالاها و اجناس رشد سرسام آوری داشت و حتی شاهد افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی هستیم.
وی از افزایش قیمت تجهیزات و مواد مصرفی پزشکان خبر داد و گفت: مواد و تجهیزات مصرفی دندانپزشکی چندین برابر شده و برای خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز دندانپزشکی خواه موادی که به سرعت مصرف می شود یا موادی که می توان سه تا چهار ماه بعد استفاده کرد، مشکلات بسیاری وجود دارد.
این دندانپزشک با هشدار نسبت به اینکه مواد دندانپزشکی نه تنها گران بلکه بسیار کمیاب شده گفت: در دو هفته اخیر که به شرکتهای فروشنده مواد دندانپزشکی سفارش می دهیم، ابتدا سفارش می دهیم و شرکت پیش فاکتور می دهد و پس از آنکه در مورد قیمت به توافق می رسیم، شرکت باید مطابق فاکتور یک هفته بعد مواد و تجهیزات سفارش شده را ارسال کند. اما بار دیگر افزایش قیمت می دهد و حتی هنگام ارسال اجناس، بار دیگر قیمت را افزایش می دهد. به عبارت دیگر قیمت لوازم پزشکی لحظه ای شده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از مبالغ دریافتی صرف تجهیزات و مواد دندانپزشکی می شود گفت: باید برای جامعه پزشکی و البته دندانپزشکان چاره اندیشی شود، زیرا با این شرایط حتی برای یک ساعت هم نمی توان برنامه ریزی کرد.
قهرمانی افزود: خوشبختانه اکنون در شرایط آتش بس هستیم و تا حدودی می توان امیدوار بود، اما نگران روزی هستیم که بار دیگر جنگ از سر گرفته شود و با شدت گرفتن شرایط جنگی، قیمت ها با روندی سریعتر سر به فلک بکشد.
وی از تعرفه دندانپزشکی به عنوان چالشی بزرگتر یاد کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی همه ساله مطابق با تورم و شرایط پیش آمده، تعرفه جدید دندانپزشکی را اعلام می کند. در ابتدای امسال نیز نظام پزشکی تعرفه جدید دندانپزشکی را تعیین کرد و روی سایت گذاشت، اما هنوز مدت زیادی از این اعلامیه نگذشته بود که نظام پزشکی تعرفه ها را حذف کرد و هنوز تعرفه جدیدی اعلام نشده است.
این دکتر دندانپزشک با اعلام اینکه تعرفه کشیدن دندان در سال گذشته 380 هزار تومان بود گفت: در آخرین تعرفه اعلام شده در اواخر فروردین، کشیدن دندان یک میلیون و 30 هزار تومان تصویب شد که دیگر خدمات دندانپزشکی نیز همین روال را دارد.
وی با اعلام اینکه تعرفه های دندانپزشکی 300 درصد افزایش یافته است گفت: در گذشته مردم به علت بالا رفتن هزینه های دندانپزشکی شامل عصب کشی، پرکردن، ایمپلنت و روکش، بسیاری از مردم که توان مالی نداشتند، از خیر خدمات دندانپزشکی برای نگه داشتن دندان می گذشتند و گزینه کشیدن دندان را بر می گزیدند، اکنون که نظام پزشکی تعرفه کشیدن دندادن را 300 درصد بالا برده، مراجعه کنندگان حتی دندانهایشان را نمی کشند، چون حقوق های ناچیزی می گیرند و ترجیح می دهند به جای کشیدن دندان، درد را تحمل کنند.
قهرمانی با اشاره به اینکه قشری که اکنون به دندانپزشکان مراجعه می کنند، از 40 تا 80 سال به بالا هستند گفت: متاسفانه بهداشت دهان و دندان جدی گرفته نمی شود و چون آموزش های اولیه بهداشت دهان و دندان از دوران کودکی و در مدارس داده نمی شود، مردم نیز به این سمت نمی روند.
یکی از دندانپزشکان علت گران بودن هزینههای دندان پزشکی را بالا بودن قیمت مواد اولیه و اقلام مورد نیاز دندانپزشکی اعلام کرد و گفت: بیشتر اقلام دندانپزشکی از حدود یک سال پیش تاکنون بیش از ۶۰ درصد رشد داشته که خود عامل اصلی گرانی هزینههای دندانپزشکی است.
دکتر علی مختاری برند بودن اقلام مصرفی و درجهبندی آنها را از دیگر عوامل موثر در کاهش یا افزایش هزینههای دندانپزشکی اعلام کرد و افزود: پزشکی که ۱۰ تا ۱۵ سال با مواد خاص و برند و به عبارتی درجه یک و خوب کار کرده و توانسته رضایت مردم را جلب کند، دیگر نمیتواند با مواد درجه پایینتر کار کند.
این دندانپزشک با گلایه از اینکه هیچ نظارتی بر قیمت مواد اولیه و اقلام دندانپزشکی نیست، گفت: بیشتر این اقلام مصرفی به صورت چمدانی یا در شبکههای مجازی توسط شرکتها و واسطهها عرضه میشود و پزشکان هم بنا به شناختی که دارند یا تحقیقاتی که انجام میدهند از آنها خریداری میکنند.
ضرورت کنترل بر عرضه مواد اولیه
مختاری با بیان اینکه در چند مدتی که مواد اولیه با ارز نیمایی خریداری میشد کنترل خوبی بر بازار مواد و اقلام دندانپزشکی انجام میگرفت، گفت: تنها راه نجات و کنترل قیمتهای افسارگسیخته دندانپزشکی کنترل بر عرضه مواد اولیه توسط دولت و عرضه مواد باکیفیت است.
این دندانپزشک افزایش مواد و اقلام دندانپزشکی را نه به نفع بیمار و نه پزشک دانست و گفت: به دنبال کاهش قیمتها و رضایت بیشتر و در نتیجه مشتری بیشتر در مطبها هستیم تا بتوانیم خدمات خود را با تخفیف به مردم ارائه دهیم.
با یک کامپوزیت ۴ گرمی حداقل ۵-۶ دندان پوسیده و شاید بیشتر دندان پر می شود و کل مواد کاربردی از فرز الماسی ، کارپول بی حسی ، اسید اچ و باندینگ با گرانتربن متریال ، یک میلیون تومان تمام نمیشود ، ولی بین ۴ تا ۱۰ میلیون دندانپزشکان دستمزد میگیرند !!!
اما هیئت برد دندانپزشکان ایران از جیب مبارک نمیتوانند بگذرند تا این بهداشتکاران بکارگرفته شوند
۹۰میلیون جمعیت درد بکشید که جیب دندانپزشکان خالی نشه
استفاده چندین باره از وسایل یکبار مصرف هم به نظرم جنایته چون میتونه خطرناکترین میکروبها و ویرسها رو منتقل بکنه