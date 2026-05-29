مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رسمی، تأکید کرده که شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در کودکان ایرانی بالا است و میانگین کشوری در ۶ سالگی به ۵.۸۴ می‌رسد و در ۱۲ استان، وضعیت بدتر از میانگین ملی است و در این گزارش همچنین به کمبود نیروی انسانی متخصص در مدارس، ضعف تجهیزات، و ناکارآمدی آموزش به مادران و مراقبان سلامت اشاره کرده و خواستار بازطراحی سیاست‌های پیشگیرانه شده است.

رشد سه تا چهار برابری قیمت تجهیزات دندانپزشکی

یک دندانپزشک از رشد سه تا چهار برابر تجهیزات دندانپزشکی در مدت کوتاهی خبر داد و گفت: قیمت های بالا باعث شده مردم با درد دندان بسازند، اما برای درمان به دندانپزشک مراجعه نکنند.

دکتر محمدعلی قهرمانی با اشاره به بحران های اقتصادی که در هفته های اخیر شدت گرفته گفت: بعد از تهاجم نظامی ناجوانمردانه آمریکایی اسراییلی به کشورمان، قیمت تمامی کالاها و اجناس رشد سرسام آوری داشت و حتی شاهد افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی هستیم.

وی از افزایش قیمت تجهیزات و مواد مصرفی پزشکان خبر داد و گفت: مواد و تجهیزات مصرفی دندانپزشکی چندین برابر شده و برای خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز دندانپزشکی خواه موادی که به سرعت مصرف می شود یا موادی که می توان سه تا چهار ماه بعد استفاده کرد، مشکلات بسیاری وجود دارد.

کمیاب شدن در کنار گرانی

این دندانپزشک با هشدار نسبت به اینکه مواد دندانپزشکی نه تنها گران بلکه بسیار کمیاب شده گفت: در دو هفته اخیر که به شرکتهای فروشنده مواد دندانپزشکی سفارش می دهیم، ابتدا سفارش می دهیم و شرکت پیش فاکتور می دهد و پس از آنکه در مورد قیمت به توافق می رسیم، شرکت باید مطابق فاکتور یک هفته بعد مواد و تجهیزات سفارش شده را ارسال کند. اما بار دیگر افزایش قیمت می دهد و حتی هنگام ارسال اجناس، بار دیگر قیمت را افزایش می دهد. به عبارت دیگر قیمت لوازم پزشکی لحظه ای شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از مبالغ دریافتی صرف تجهیزات و مواد دندانپزشکی می شود گفت: باید برای جامعه پزشکی و البته دندانپزشکان چاره اندیشی شود، زیرا با این شرایط حتی برای یک ساعت هم نمی توان برنامه ریزی کرد.

قهرمانی افزود: خوشبختانه اکنون در شرایط آتش بس هستیم و تا حدودی می توان امیدوار بود، اما نگران روزی هستیم که بار دیگر جنگ از سر گرفته شود و با شدت گرفتن شرایط جنگی، قیمت ها با روندی سریعتر سر به فلک بکشد.

چالش تعرفه

وی از تعرفه دندانپزشکی به عنوان چالشی بزرگتر یاد کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی همه ساله مطابق با تورم و شرایط پیش آمده، تعرفه جدید دندانپزشکی را اعلام می کند. در ابتدای امسال نیز نظام پزشکی تعرفه جدید دندانپزشکی را تعیین کرد و روی سایت گذاشت، اما هنوز مدت زیادی از این اعلامیه نگذشته بود که نظام پزشکی تعرفه ها را حذف کرد و هنوز تعرفه جدیدی اعلام نشده است.

این دکتر دندانپزشک با اعلام اینکه تعرفه کشیدن دندان در سال گذشته 380 هزار تومان بود گفت: در آخرین تعرفه اعلام شده در اواخر فروردین، کشیدن دندان یک میلیون و 30 هزار تومان تصویب شد که دیگر خدمات دندانپزشکی نیز همین روال را دارد.

وی با اعلام اینکه تعرفه های دندانپزشکی 300 درصد افزایش یافته است گفت: در گذشته مردم به علت بالا رفتن هزینه های دندانپزشکی شامل عصب کشی، پرکردن، ایمپلنت و روکش، بسیاری از مردم که توان مالی نداشتند، از خیر خدمات دندانپزشکی برای نگه داشتن دندان می گذشتند و گزینه کشیدن دندان را بر می گزیدند، اکنون که نظام پزشکی تعرفه کشیدن دندادن را 300 درصد بالا برده، مراجعه کنندگان حتی دندانهایشان را نمی کشند، چون حقوق های ناچیزی می گیرند و ترجیح می دهند به جای کشیدن دندان، درد را تحمل کنند.

قهرمانی با اشاره به اینکه قشری که اکنون به دندانپزشکان مراجعه می کنند، از 40 تا 80 سال به بالا هستند گفت: متاسفانه بهداشت دهان و دندان جدی گرفته نمی شود و چون آموزش های اولیه بهداشت دهان و دندان از دوران کودکی و در مدارس داده نمی شود، مردم نیز به این سمت نمی روند.

مافیای واردات