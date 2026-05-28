اطفای کامل حریق اسکله بندر کاسپین

سخنگوی منطقه آزاد انزلی از مهار و اطفای کامل حریق در اسکله شماره یک بندر کاسپین این منطقه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی کاظمیان شامگاه امروز پنج‌شنبه ۷ خردادماه اظهار کرد: از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در فندر‌های (ضربه گیر) لاستیکی اسکله حریق آغاز شد که با تلاش آتش‌نشانان این منطقه آتش مهار شد.

کاظمیان تصریح کرد: در مهار این حریق حدود ۱۲ آتش نشان و ۴ خودروی آتش نشانی شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه پس از یک ساعت و ۳۰ دقیقه عملیات اطفای حریق؛ آتش یه طور کامل مهار شد، گفت: علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

سخنگوی منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: خوشبختانه با رعایت تمام نکات ایمنی هیچ آسیبی به محموله‌های این بندر وارد نشده و کالا‌ها بدون خسارت به مقصد حمل شدند.