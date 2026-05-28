افشای کمک۸۲۵ میلیون دلاری به اینترنشنال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روزنامه فایننشال‌تایمز امروز پنجشنبه در گزارشی افشاگرانه فاش کرده شرکت مالک شبکه تروریستی «ایران اینترنشنال» اندکی قبل از شورش‌های دی‌ماه در ایران مبلغ کلان ۶۵۰ میلیون پوند معادل حدود ۸۲۵ میلیون دلار «بخشش و تسویه بدهی» از سوی سهام‌داران خود دریافت کرده است.

این عملیات مالی که پیش از این گزارش نشده بود، در قالب یک «تبدیل بدهی به سهام» (Debt-for-Equity Swap) صورت گرفت.

این تزریق سرمایه اندکی پیش از آغاز شورش‌های دی‌ماه در ایران و متعاقباً تهاجم نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به این کشور صورت گرفته است.

گزارش فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد شبکه تروریستی اینترنشنال که با کادر مجری‌گری و تحریریه حدود ۷۰۰ نفره در سطح جهان فعالیت می‌کند، ادعا دارد پربیننده‌ترین شبکه خبری فارسی‌زبان است.

با این حال، اسناد نشان می‌دهد این شبکه از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۷ با حمایت سرمایه‌گذاران بریتانیایی-سعودی، صد‌ها میلیون پوند بودجه را بلعیده و سوزانده است.

طبق آخرین صورت‌های مالی بازخوانی‌شده تا دسامبر ۲۰۲۴، شرکت مادر این شبکه یعنی «ولانت مدیا» (Volant Media UK) تنها در ۵ سال گذشته بیش از ۴۱۰ میلیون پوند زیان ثبت کرده و حدود ۴۸۲ میلیون پوند به نهاد‌های وابسته به خود بدهکار بوده است.

یک منبع آگاه به فایننشال تایمز گفت: «عدم افشای منابع واقعی تأمین مالی این شبکه، مدت‌هاست که مایه نگرانی و ناخرسندی پنهان برخی از روزنامه‌نگاران خود این مجموعه شده و آنها در محافل خصوصی ابهاماتی را درباره پشت‌پرده تصمیمات سردبیری شبکه مطرح کرده‌اند.»