تکذیب ادعاهای منابعغربی درباره توافق
یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده گفت: ایران تا این لحظه به میانجی پاکستانی اعلام نهایی شدن متن را انجام نداده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۱۷| |
1600 بازدید
برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهمنامه احتمالی تا این لحظه نهایی و قطعی نشده است
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده گفت: بر خلاف ادعای برخی منابع غربی مبنی بر اینکه متن اصطلاحاً «یادداشت تفاهم» میان ایران و آمریکا نهایی شده و فقط منتظر اعلام دو طرف است، این موضوع واقعیت ندارد و هنوز متن قطعی نشده است.
وی افزود: ایران تا این لحظه به میانجی پاکستانی اعلام نهایی شدن متن را انجام نداده است.
این منبع مطلع تاکید کرد: در صورتی که متن واقعا نهایی شود، ایران موضوع را به میانجی پاکستانی و به مردم اعلام خواهد کرد. و تا آن زمان هرگونه روایت منابع غربی درباره نهایی شدن موضوع معتبر نیست.
گزارش خطا
قطر حاضر است مبلغی بیشتر از ۶ میلیارد دلار به ایران بدهد/ درباره تنگه هرمز جز با عمان با کشور دیگری گفتوگو نخواهیم کرد
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟