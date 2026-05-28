صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تکذیب ادعاهای منابع‌غربی درباره توافق

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت: ایران تا این لحظه به میانجی پاکستانی اعلام نهایی شدن متن را انجام نداده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۱۷
| |
1600 بازدید

تکذیب ادعاهای منابع‌غربی درباره توافق

برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی تا این لحظه نهایی و قطعی نشده است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت: بر خلاف ادعای برخی منابع غربی مبنی بر اینکه متن اصطلاحاً «یادداشت تفاهم» میان ایران و آمریکا نهایی شده و فقط منتظر اعلام دو طرف است، این موضوع واقعیت ندارد و هنوز متن قطعی نشده است. 

 وی افزود: ایران تا این لحظه به میانجی پاکستانی اعلام نهایی شدن متن را انجام نداده است.

 این منبع مطلع تاکید کرد: در صورتی که متن واقعا نهایی شود، ایران موضوع را به میانجی ‌پاکستانی و به مردم اعلام خواهد کرد. و تا آن زمان هرگونه روایت منابع غربی درباره نهایی شدن موضوع معتبر نیست.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم مذاکره‌کننده میانجی پاکستان تفاهم معتبر
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قطر حاضر است مبلغی بیشتر از ۶ میلیارد دلار به ایران بدهد/ درباره تنگه هرمز جز با عمان با کشور دیگری گفت‌و‌گو نخواهیم کرد
توییت تهدیدآمیز ترامپ در لحظات احتمالی اعلام تفاهم
انتشار سند غیررسمی از چارچوب‌بندی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
چه عاملی باعث شده تفاهم نهایی نشود؟
عبارت «تمدید آتش‌بس» در تفاهم نامه نیست
فوری: اختلافات اساسی بین متون ایران و آمریکا همچنان باقیست
فوری: آمریکا از انتقال اورانیوم‌های غنی شده به کشورش صرف‌نظر کرد
ابتلای اعضای مذاکره‌کننده افغانستان و طالبان به کرونا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lrN
tabnak.ir/005lrN