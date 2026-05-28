برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی تا این لحظه نهایی و قطعی نشده است



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت: بر خلاف ادعای برخی منابع غربی مبنی بر اینکه متن اصطلاحاً «یادداشت تفاهم» میان ایران و آمریکا نهایی شده و فقط منتظر اعلام دو طرف است، این موضوع واقعیت ندارد و هنوز متن قطعی نشده است.



وی افزود: ایران تا این لحظه به میانجی پاکستانی اعلام نهایی شدن متن را انجام نداده است.



این منبع مطلع تاکید کرد: در صورتی که متن واقعا نهایی شود، ایران موضوع را به میانجی ‌پاکستانی و به مردم اعلام خواهد کرد. و تا آن زمان هرگونه روایت منابع غربی درباره نهایی شدن موضوع معتبر نیست.