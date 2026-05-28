قتل‌عام خانوادگی در دزفول

پسر ۲۰ ساله دزفولی پدر مادر و برادرش را به قتل رساند و به زندگی خود خواسته پایان داد.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، یک منبع آگاه افزود: در پی وقوع قتل عام خانوادگی در یکی از مناطق شهرستان دزفول، جوانی حدودا ۲۰ ساله که مبتلا به بیماری اعصاب و روان بوده، به دلیل اختلافات خانوادگی با سلاح سرد اقدام به قتل پدر، مادر و برادر خود کرده و از صحنه جرم متواری می گردد.

این منبع آگاه افزود: متهم با پرتاب خود از کوه های اطراف شهرستان به زندگی خود پایان داد.

با توجه به بررسی های به عمل آمده، علت اصلی این جنایت اختلافات خانوادگی و بیماری روانی قاتل بوده است.

