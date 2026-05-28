هگست نخست‌وزیر قطر را تهدید به ترور کرد

ادعای شبکه الحدث: هگست شخصا در تماس با نخست‌وزیر قطر وی را تهدید به ترور کرده است
هگست نخست‌وزیر قطر را تهدید به ترور کرد



به گزارش تابناک؛ ساره بن عیشوبه خبرنگار الحدث در پیامی در یکی از شبکه‌های مجازی که تنها دقایقی بعد از انتشار حذف شده است، به نقل از سفیر عربستان در واشنگتن مدعی شد که وزیر جنگ آمریکا دوشنبه شب ۴ خرداد در تماس مستقیم با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، رحمن، وی را تهدید به ترور کرد.

 هگست در این تماس که ظاهرا درباره دو موضوع حماس و ایران بوده است، بعد از اصرار وزیر خارجه قطر در ادامه میزبانی اعضای حماس و همچنین تاکید وی مبنی بر ضرورت انعطاف‌پذیری حداقلی آمریکا در قبال مطالبات ایران، عصبانی می‌شود و به وزیر خارجه قطر پرخاش می‌کند و میگوید: یادت باشد اگر دفعه قبل پرزیدنت ترامپ مداخله نکرده بود و مانع از برنامه بنیادین نتانیاهو نشده بود، تو و قبیله‌ات الان در این دنیا نبودی. اگر حکومت قطر نسبت به لطف پرزیدنت ترامپ ناسپاسی کند، ما دلیلی نخواهیم داشت که جلوی کار عادی نتانیاهو را بگیریم.

گفته می‌شود بعد از این سخنان، نخست‌وزیر قطر مکالمه را قطع کرده و مراتب شکایت و ناخرسندی خود و امیر قطر را از طریق استیو ویتکاف به ترامپ منتقل کرده است.

برچسب ها
پیت هگست وزیر جنگ آمریکا نخست وزیر قطر حماس ایران تهدید ترور
