جزئیات جدید از توافق احتمالی ایران و آمریکا
کاخ سفید اعلام کرد تفاهمنامهای وجود دارد که ترامپ هنوز آن را امضا نکرده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۰۱
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ادعا شده این یک آتشبس ۶۰ روزه است، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد، ایران قول میدهد ظرف ۳۰ روز تمام مینها را پاکسازی کند و متعهد میشود که سلاح هستهای نسازد.
ایالات متحده در مورد کاهش تحریمها و آزاد شدن داراییهای ایران بحث خواهد کرد.
به طور موازی، محاصره دریایی ایالات متحده لغو خواهد شد و سپس آنها در مورد اورانیوم غنیشده مذاکره خواهند کرد.
