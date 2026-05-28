اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای جنگ با ایران

به گزارش تابناک؛ الجزیره نوشت: سخنگوی نظامی ارتش اسرائیل افزود: ما به‌طور مداوم درگیر مقابله با تهدید پهپاد‌ها هستیم.

وی ادامه داد: رئیس ستاد ارتش دستور تشدید حملات علیه حزب‌الله را صادر کرده و نیرو‌های ما زیرساخت‌های این گروه را به‌صورت سیستماتیک نابود می‌کنند.

این مقام اسرائیلی همچنین گفت: ما در هیچ جبهه‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد و در صورت لزوم، برای بازگشت به نبرد با ایران در آمادگی کامل قرار داریم.