تصاویر ببرهای آمور روسیه در قزاقستان

شماری از ببرهای روسیه به قزاقستان اهدا شده است. ببرهای بالغ طی دو ماه آینده و توله‌ها در سال 2027 در طبیعت رهاسازی خواهند شد. این اقدام مشترک دو کشور با هدف بازگرداندن گربه‌سانان وحشی به طبیعت این منطقه انجام می‌شود. در اواسط قرن بیستم، ببر تورانی در محدوده تاریخی زیست خود منقرض شد و 10 سال پیش، دانشمندان تأیید کردند که ببر آمور از نظر ژنتیکی با خویشاوند منقرض شده خود مطابقت دارد.