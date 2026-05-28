



به گزارش تابناک؛ خاویر بالاس، ستون‌نویس بلومبرگ نوشت: با توجه به هشدارها و تهدیدهای مستقیم کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا، به نظر می‌رسد عمان واقعا در حال بررسی پیوستن به ایران برای اجرای نوعی سیستم «عوارض» یا «هزینه عبور» در تنگه هرمز است.