En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2782
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۵۵۸۶
کد خبر:۱۳۷۵۵۸۶
6895 بازدید
نظرات: ۱۸
تیک آف

سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!

پشت پرده قیمت‌های کنونی خودرو که یک ضلع آن محدودیت شدید واردات خودرو به ویژه خودروی کارکرده است، چه دست‌هایی صحنه گردان هستند؟ سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود و چرا جلوی مردم برای داشتن خودروی باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه به نفع سود کلان چند شرکت خودرویی داخلی گرفته شده و برای نظام این گونه ناراضی تراشیده شده است؟ در این برنامه کوشش شده این پرسش‌ها پاسخ داده شود؟
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تیک آف خودرو ویدیو افزایش قیمت خودرو مافیای خودرو انحصار واردات خودرو سلطان خودرو تولید خودروی بی کیفیت
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۸
ASad
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
5
پاسخ
عجب سوالی می فرماییدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
12
پاسخ
ملت با چه زبانی به مسولین مملکت بگویند ما خودرو ایرانی نمی‌خواهیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
8
پاسخ
یکی از اصلی ترین اختلافاف و نارضایتی عمده مردم این مافیای خودرو هست بوده و خواهد بود هیچ مقامی تو ایران حتی در بالاترین رده هم از پس این مافیا بر نمی یاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
7
پاسخ
واای هر چی چاپلوس، بی‌ادب و بی‌سواد در صنعت خودروسازی هستند. برای همین وضعیت ما اینه. کشوری که می‌تونه موشک و پهباد بسازه که آمریکا و عربستان کپی کنه، نمی‌تونه دو تا ماشین درست حسابی بسازه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
8
پاسخ
با اعدام سلطان خودرو قیمت شاهین یا ۲۰۷ بالای ده میلیارد تومان می‌رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
4
پاسخ
بابک زنجانی اعدام شد؟
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
6
پاسخ
خواهش میکنم هیچ کسی رو به عنوان سلطان معرفی نکنید. هر سلطانی رو اعدام کردید اون کالا چهل برابر شده
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
5
پاسخ
مشکل انحصاره . تا انحصاره همینه وضع
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
4
پاسخ
هزینه و نارضایتی که خودرو برای انقلاب و کشور درست کرده قابل اندازه گیری نیست
کشکول افندی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
6
پاسخ
سلطان خودرو بی عرضگی ماست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟