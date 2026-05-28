سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمیشود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!
پشت پرده قیمتهای کنونی خودرو که یک ضلع آن محدودیت شدید واردات خودرو به ویژه خودروی کارکرده است، چه دستهایی صحنه گردان هستند؟ سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمیشود و چرا جلوی مردم برای داشتن خودروی باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه به نفع سود کلان چند شرکت خودرویی داخلی گرفته شده و برای نظام این گونه ناراضی تراشیده شده است؟ در این برنامه کوشش شده این پرسشها پاسخ داده شود؟
ملت با چه زبانی به مسولین مملکت بگویند ما خودرو ایرانی نمیخواهیم
یکی از اصلی ترین اختلافاف و نارضایتی عمده مردم این مافیای خودرو هست بوده و خواهد بود هیچ مقامی تو ایران حتی در بالاترین رده هم از پس این مافیا بر نمی یاد
واای هر چی چاپلوس، بیادب و بیسواد در صنعت خودروسازی هستند. برای همین وضعیت ما اینه. کشوری که میتونه موشک و پهباد بسازه که آمریکا و عربستان کپی کنه، نمیتونه دو تا ماشین درست حسابی بسازه
با اعدام سلطان خودرو قیمت شاهین یا ۲۰۷ بالای ده میلیارد تومان میرسد
خواهش میکنم هیچ کسی رو به عنوان سلطان معرفی نکنید. هر سلطانی رو اعدام کردید اون کالا چهل برابر شده
هزینه و نارضایتی که خودرو برای انقلاب و کشور درست کرده قابل اندازه گیری نیست