حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان با بیان اینکه «توصیه مغفول‌مانده رهبر شهید درباره تبلیغ دین باید اجرا شود»، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین جاذبه‌ها، آثار و برکات ولایت فقیه برای نسل جوان و حتی افراد غیرمعتقد هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان پنجشنبه ۷ خرداد در مراسم سوگواری یادبود خانواده رهبر انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اظهار کرد: حضرت زینب (س) پس از آزادی اهل‌بیت (ع) از اسارت شام، تنها درخواست مکانی برای عزاداری امام حسین (ع) را داشتند و همان مجلس، آغاز عزاداری‌هایی شد که تا همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.

وی با نقل روایتی از امام سجاد (ع) افزود: اهل‌بیت (ع) پس از خروج از خرابه شام، برای نخستین‌بار مجلسی برای سوگواری سیدالشهدا (ع) برپا کردند و این فرهنگ عزاداری و مقاومت همچنان ادامه دارد.

این سخنران مذهبی ادامه داد: باید در شیوه‌های آموزش و تبلیغات دینی بازنگری کنیم؛ چراکه مهم‌ترین عامل حیات جامعه اسلامی، تبیین درست دین و معارف ولایت است.

پناهیان خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۶ خطاب به مجلس خبرگان رهبری تأکید کردند که جاذبه‌های دین و ولایت برای مردم تبیین شود تا حتی افراد غیرمعتقد نیز به شوق آمده و جذب حقیقت شوند.

وی تصریح کرد: تاکنون درباره ولایت فقیه بیشتر مباحث اعتقادی و احکامی مطرح شده، در حالی که باید آثار اجتماعی، برکات و نقش آن در عزت و استقلال جامعه برای مردم تشریح شود.

پناهیان همچنین با اشاره به کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» بیان کرد: امام در این کتاب، آثار و ثمرات نبوت و ولایت را برای جامعه تبیین کرده‌اند و امروز نیز باید رابطه ولایت، آزادی و عزت ملی برای نسل جوان به‌درستی توضیح داده شود.

وی در پایان با انتقاد از کم‌کاری‌ها در حوزه تبیین معارف حکمرانی اسلامی گفت: درباره شیوه حکمرانی امیرالمؤمنین (ع) و ابعاد ولایت فقیه آثار و کتاب‌های روشنگرانه کافی تولید نشده و این حوزه نیازمند کار جدی فرهنگی و علمی است.

شهادت خانواده رهبر شهید انقلاب، دلالتی بر صدق ایمان و شایستگی امر ولایت بود

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان در حاشیه مراسم یادبود خانواده رهبر شهید انقلاب نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش خانواده در تحقق پروژه دینی، گفت: همراهی و شهادت اهل‌بیت امام شهید، نشانه‌ای از عمق ایمان، صدق مسیر و شایستگی این خانواده برای تداوم امر ولایت بود و بسیاری از سوءتفاهم‌ها را نسبت به این مسیر برطرف کرد.

وی با بیان اینکه اساساً «پروژه دین» به‌صورت خانوادگی به پیامبر اکرم (ص) واگذار شده است، اظهار کرد: به همین دلیل در زیارت‌ها می‌گوییم «السلام علی اهل بیت النبوه»؛ یعنی پیامبر اکرم (ص) این مأموریت الهی را همراه با خانواده خود پذیرفتند و اجرا کردند.

این کارشناس مذهبی افزود: در ماجرای مباهله نیز وقتی مسیحیان نجران همراهی اهل‌بیت پیامبر (ص) را مشاهده کردند، تسلیم شدند؛ چراکه حضور خانواده، نشانه صدق ایمان و حقانیت مسیر ولی خداست.

پناهیان با اشاره به شهادت خانواده امام شهید انقلاب، تصریح کرد: مردم در ماجرای شهادت، پیام همراهی خانواده امام شهید را به‌خوبی دریافت کردند و این موضوع دلالتی روشن بر عمق ایمان، معرفت و استواری ایشان در مسیر ولایت داشت.

وی ادامه داد: یکی از جلوه‌های این حقیقت، شهادت اهل‌بیت و نزدیکان ایشان و نمونه دیگر، نیابتی است که فرزند رشیدشان آقا سید مجتبی برعهده گرفت. خود این شهادت‌ها دلالتی شد بر اینکه این خانواده شایستگی امر ولایت را دارند و زمینه اقبال بیشتر مردم به این مسیر را فراهم کرد.

وی در ادامه گفت: بسیاری از افرادی که دچار سوءتفاهم بودند یا شناخت دقیقی نداشتند، با مشاهده این وقایع نگاهشان تغییر کرد و هر کسی که صفای باطن داشت، این دلالت بر صدق را دریافت کرد.

پناهیان با اشاره به جریان صهیونیسم بین‌الملل اظهار کرد: صهیونیست‌ها برای تقویت روحیه پیروان خود و ایجاد تفکر آخرالزمانی، همواره از ابزار‌های مختلف استفاده کرده و در کنار آن برای جوامع اسلامی نیز مسیر‌های انحرافی طراحی کردند.

وی افزود: پیش از انقلاب اسلامی، جریان‌هایی همچون یهودیت و بهاییت با هدف انحراف در مسئله ارتباط با امام زمان (عج) شکل گرفت و حتی مرکزیت این تفکر را در فلسطین اشغالی قرار دادند.

این کارشناس مذهبی خاطرنشان کرد: از آغاز نهضت امام خمینی (ره) در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مبارزه با رژیم ستمشاهی در حقیقت مقابله با ایادی صهیونیسم نیز بود، چراکه پشتوانه فکری این جریان‌ها به همان جبهه بازمی‌گشت.

پناهیان همچنین درباره مذاکرات سیاسی گفت: مذاکره باید بخشی از مبارزه ما باشد؛ طرف مقابل می‌خواهد از طریق مذاکره به امتیازاتی برسد که در جنگ به دست نیاورده است، بنابراین ما نیز باید از مذاکره برای تثبیت و تکمیل دستاورد‌های خود استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: مذاکره زمانی معنا دارد که برای ملت ایران دستاورد و پیروزی داشته باشد و مردم نیز انتظار دارند همان‌گونه که در میدان مقاومت ایستادگی شد، نتیجه مذاکرات نیز صرفاً در جهت منافع ملت ایران باشد.