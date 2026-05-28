عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: روند مذاکرات با پیشرفت‌های قابل توجهی همراه بوده و بخش عمده‌ای از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فداحسین مالکی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید سردار سپهبد محمد پاکپور، فرمانده سابق کل سپاه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع مذاکرات از جمله مسائل مهمی است که هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار دارد و همه طرف‌ها علاقه‌مند هستند که این مذاکرات به نتیجه برسد.

وی افزود: آخرین وضعیت مذاکرات نشان می‌دهد که پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است. در آخرین سفری که هیأت‌های مذاکره‌کننده به ایران داشتند و بنده نیز توفیق حضور در کنار آقای دکتر عراقچی در مذاکرات را داشتم، بخش عمده‌ای از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم مذاکرات را از نظر کمی و کیفی ارزیابی کنیم، در حوزه کمی پیشرفت بسیار خوبی حاصل شده و در بخش کیفی نیز تا حدودی پیشرفت‌هایی صورت گرفته است، هرچند همچنان برخی ملاحظات جمهوری اسلامی ایران باقی مانده که طرف آمریکایی باید درباره آنها اقدام کند.

مالکی با اشاره به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به قطر گفت: سفر آقای دکتر قالیباف به قطر نیز در ارتباط با یکی از همین موضوعات بود تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی بلوکه‌شده ایران آزاد خواهد شد که در این زمینه نیز ارزیابی‌ها مثبت بوده است.

وی تأکید کرد: تنها نگرانی موجود، غیرقابل پیش‌بینی بودن شخص ترامپ و بدعهدی‌هایی است که تاکنون از سوی آمریکا شاهد بوده‌ایم. در حالی که مذاکرات در فضای جدی دنبال می‌شود، آمریکایی‌ها همچنان برخی اقدامات از جمله تعرض به کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی را انجام می‌دهند که این موضوع قابل پذیرش نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدامات پاسخ‌های جدی داده است، اما آمریکایی‌ها همچنان به این رفتار‌ها ادامه می‌دهند.

مالکی همچنین با اشاره به نقش کشور‌های منطقه در روند مذاکرات گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند به پیشبرد بهتر مذاکرات کمک کند، حضور پررنگ قطر و عمان در کنار پاکستان است. تاکنون پاکستان نقش فعالی در این روند داشته و ما از همکاری این کشور تشکر می‌کنیم، اما اکنون قطر و عمان نیز به این روند اضافه شده‌اند.

وی افزود: اراده کشور‌های منطقه و بسیاری از کشور‌های جهان بر این است که در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستادگی شود.