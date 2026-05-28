صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا بخش عمده‌ای از پیشنهادات ایران را پذیرفت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: روند مذاکرات با پیشرفت‌های قابل توجهی همراه بوده و بخش عمده‌ای از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۷۹
| |
3252 بازدید
آمریکا بخش عمده‌ای از پیشنهادات ایران را پذیرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فداحسین مالکی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید سردار سپهبد محمد پاکپور، فرمانده سابق کل سپاه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع مذاکرات از جمله مسائل مهمی است که هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار دارد و همه طرف‌ها علاقه‌مند هستند که این مذاکرات به نتیجه برسد.

وی افزود: آخرین وضعیت مذاکرات نشان می‌دهد که پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است. در آخرین سفری که هیأت‌های مذاکره‌کننده به ایران داشتند و بنده نیز توفیق حضور در کنار آقای دکتر عراقچی در مذاکرات را داشتم، بخش عمده‌ای از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم مذاکرات را از نظر کمی و کیفی ارزیابی کنیم، در حوزه کمی پیشرفت بسیار خوبی حاصل شده و در بخش کیفی نیز تا حدودی پیشرفت‌هایی صورت گرفته است، هرچند همچنان برخی ملاحظات جمهوری اسلامی ایران باقی مانده که طرف آمریکایی باید درباره آنها اقدام کند.

مالکی با اشاره به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به قطر گفت: سفر آقای دکتر قالیباف به قطر نیز در ارتباط با یکی از همین موضوعات بود تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی بلوکه‌شده ایران آزاد خواهد شد که در این زمینه نیز ارزیابی‌ها مثبت بوده است.

وی تأکید کرد: تنها نگرانی موجود، غیرقابل پیش‌بینی بودن شخص ترامپ و بدعهدی‌هایی است که تاکنون از سوی آمریکا شاهد بوده‌ایم. در حالی که مذاکرات در فضای جدی دنبال می‌شود، آمریکایی‌ها همچنان برخی اقدامات از جمله تعرض به کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی را انجام می‌دهند که این موضوع قابل پذیرش نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدامات پاسخ‌های جدی داده است، اما آمریکایی‌ها همچنان به این رفتار‌ها ادامه می‌دهند.

مالکی همچنین با اشاره به نقش کشور‌های منطقه در روند مذاکرات گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند به پیشبرد بهتر مذاکرات کمک کند، حضور پررنگ قطر و عمان در کنار پاکستان است. تاکنون پاکستان نقش فعالی در این روند داشته و ما از همکاری این کشور تشکر می‌کنیم، اما اکنون قطر و عمان نیز به این روند اضافه شده‌اند.

وی افزود: اراده کشور‌های منطقه و بسیاری از کشور‌های جهان بر این است که در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستادگی شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مذاکرات فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دکتر قالیباف قطر
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای ان‌بی‌سی درباره توافق ایران‌وآمریکا در قطر
اظهارات کایاکالاس درباره ادامه جنگ علیه ایران
حمله ترامپ این بار به میانجی مذاکرات!
بیشتر پیشنهادات ایران در مذاکرات پذیرفته شده
ترامپ کنترل جنگ علیه ایران را از دست داده است
سفر قالیباف به قطر درباره امول بلوکه‌شده موفقیت‌آمیز بود
حمله اسرائیل به بیروت با هماهنگی آمریکا
آمادگی مجدد روسیه برای تحویل اورانیوم‌های ایران
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lql
tabnak.ir/005lql