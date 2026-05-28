به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن در گامی جدید برای تشدید فشار اقتصادی، محدودیت‌های شدیدی علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، خطوط هوایی ایران از دسترسی به حق نشست و برخاست در فرودگاه‌های هدف، خدمات سوخت رسانی و همچنین سامانه‌های فروش بلیت محروم خواهند شد.