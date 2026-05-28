آمریکا عمان را به اعمال تحریم تهدید کرد

عمان به طور مشخص بایستی بداند که خزانه‌داری آمریکا هر طرفی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به تسهیل عوارض برای تنگه کند را هدف قرار خواهد داد و هر طرف شریک جریمه خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در توییتی تازه به‌طور مستقیم عمان را تهدید کرد و با اسم بردن از این کشور مدعی شد واشنگتن هیچ‌گونه تلاش برای اعمال عوارض یا نظام اخذ «حق عبور» در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد.

او نوشت وزارت خزانه‌داری آمریکا هر فرد، نهاد یا کشوری را که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مشارکت داشته باشد، هدف تحریم قرار خواهد داد و «شرکای مایل به همکاری» نیز مجازات خواهند شد.

بسنت نوشته است: عمان به طور مشخص بایستی بداند که خزانه‌داری آمریکا هر طرفی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به تسهیل عوارض برای تنگه کند را هدف قرار خواهد داد و هر طرف شریک جریمه خواهد شد.

تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا بعد از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ شب گذشته در نشست کابینه تهدید کرد که عمان در صورت همکاری با ایران منفجر خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عمان یکی از میانجی‌های اصلی میان ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای بوده و نقش مهمی در حفظ کانال‌های دیپلماتیک ایفا کرده است.