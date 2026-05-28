صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا عمان را به اعمال تحریم تهدید کرد

عمان به طور مشخص بایستی بداند که خزانه‌داری آمریکا هر طرفی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به تسهیل عوارض برای تنگه کند را هدف قرار خواهد داد و هر طرف شریک جریمه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۷۷
| |
1888 بازدید
آمریکا عمان را به اعمال تحریم تهدید کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در توییتی تازه به‌طور مستقیم عمان را تهدید کرد و با اسم بردن از این کشور مدعی شد واشنگتن هیچ‌گونه تلاش برای اعمال عوارض یا نظام اخذ «حق عبور» در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد.

او نوشت وزارت خزانه‌داری آمریکا هر فرد، نهاد یا کشوری را که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مشارکت داشته باشد، هدف تحریم قرار خواهد داد و «شرکای مایل به همکاری» نیز مجازات خواهند شد.

بسنت نوشته است: عمان به طور مشخص بایستی بداند که خزانه‌داری آمریکا هر طرفی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به تسهیل عوارض برای تنگه کند را هدف قرار خواهد داد و هر طرف شریک جریمه خواهد شد.

تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا بعد از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ شب گذشته در نشست کابینه تهدید کرد که عمان در صورت همکاری با ایران منفجر خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عمان یکی از میانجی‌های اصلی میان ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای بوده و نقش مهمی در حفظ کانال‌های دیپلماتیک ایفا کرده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر خزانه داری آمریکا مستقیم غیرمستقیم عوارض دونالد ترامپ میانجی عمان پرونده هسته‌ای
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر و ترامپ
آیا عمان در پازل ایران بازی می‌کند؟
ترامپ کنترل جنگ علیه ایران را از دست داده است
حمله ترامپ این بار به میانجی مذاکرات!
گفتگوی هر روز نتانیاهو با ترامپ درباره ایران
کارهای عجیب ترامپ که تمامی ندارد
ادعای اکسیوس درباره توافق بر رفع تحریم‌های ایران
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lqj
tabnak.ir/005lqj