گفتگوی هر روز نتانیاهو با ترامپ درباره ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تقریباً بهصورت روزانه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفتوگو میکند.
طبق گزارش شبکه الجزیره، وی گفت: «ما باید ماموریت خود در ایران را تکمیل کنیم و تقریباً هر روز در این خصوص با ترامپ گفتوگو میکنم.»
نتانیاهو همچنین اعلام کرد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از رود لیطانی در لبنان عبور کردهاند.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در ادامه با اشاره به تحولات نوار غزه و افتخار به اشغال بخشی از این منطقه و اذعان بر اشغالگری، اظهار داشت: اکنون بر ۶۰ درصد از مساحت نوار غزه کنترل داریم و هدف من حرکت به سمت کنترل ۷۰ درصد این منطقه است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی که در تمامی جبهههای نبرد در دستیابی به اهداف متوهمانهاش ناکام مانده است، در تکاپو است تا با دستاوردسازی انتقادات داخلی از عملکرد کابینهاش را کاهش دهد تا بقای سیاسیاش را حفظ کند.
ساکنان سرزمینهای اشغالی معترض جنگهای بیهدف به راه افتاده توسط نتانیاهو و کابینه تندرو وی هستند.