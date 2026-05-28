ایران و آمریکا به توافق رسیده‌اند اما نیاز به تأیید نهایی ترامپ دارد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای درگیر در تلاش‌های میانجیگری میان ایران و آمریکا به رسانه آمریکایی آکسیوس گفتند که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی بر سر یک تفاهم‌نامه ۶۰ روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیده‌اند، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز تأیید نهایی خود را اعلام نکرده است.

امضای این تفاهم‌نامه مهم‌ترین پیشرفت دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ خواهد بود، اما توافق نهایی که به خواسته‌های هسته‌ای ترامپ بپردازد، همچنان به مذاکرات فشرده دیگری نیاز دارد.

یکی از مقامات آمریکایی گفت: «این توافقی است برای پای میز آوردن همه. جزئیات را در مذاکرات حل‌وفصل خواهیم کرد.»

مقامات آمریکایی گفتند مفاد توافق تا روز سه‌شنبه تقریباً نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز به تأیید رهبری ارشد خود داشتند.

مقامات آمریکایی ادعا کردند که ایرانی‌ها بعداً بازگشتند و گفتند تأییدیه‌های لازم را دریافت کرده‌اند و آماده امضا هستند. ایران این موضوع را تأیید نکرده است.

مذاکره‌کنندگان آمریکایی ترامپ را در جریان جزئیات توافق نهایی قرار دادند، اما او بلافاصله آن را تأیید نکرد. یک مقام آمریکایی گفت: «رئیس‌جمهور به میانجی‌گران گفت که می‌خواهد چند روز در مورد آن فکر کند.»

ترامپ و مشاورانش در مراحل اولیه جنگ چندین بار فکر می‌کردند به توافق نزدیک شده‌اند، اما مذاکرات بار‌ها متوقف شد.

مقامات آمریکایی گفتند که تفاهم‌نامه ۶۰ روزه تصریح خواهد کرد که تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز «بدون محدودیت» خواهد بود. یک مقام آمریکایی گفت این به معنای بدون عوارض و بدون مزاحمت است و ایران باید ظرف ۳۰ روز تمام مین‌های موجود در تنگه را پاکسازی کند.

یک مقام آمریکایی گفت که محاصره دریایی آمریکا نیز لغو خواهد شد، اما این کار به موازات بازگشت تردد کشتی‌های تجاری انجام خواهد شد.

مقامات گفتند که تفاهم‌نامه شامل تعهد ایران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود. همچنین تصریح خواهد کرد که اولین موضوعاتی که در طول دوره ۶۰ روزه مذاکره می‌شود، نحوه دفع اورانیوم بسیار غنی‌شده ایران و چگونگی رسیدگی به غنی‌سازی ایران است.

آمریکا متعهد خواهد شد که در چارچوب مذاکرات، درباره رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بحث کند. تفاهم‌نامه همچنین شامل بحث درباره مکانیسمی برای کمک به ایران جهت شروع دریافت کالا‌ها و کمک‌های بشردوستانه خواهد بود.

یک مقام آمریکایی ادعا کرد ایران اکنون شانس آزادسازی اقتصاد خود را دارد و «افرادی در سیستم ایران هستند که درک می‌کنند این فرصتی برای حرکت در مسیری متفاوت است» و افزود: «ما در طول مذاکرات ۶۰ روزه خواهیم فهمید که آیا چنین است یا نه.»

مقامات آمریکایی ادعا کردند که هیچ توافق جانبی یا بند‌های مخفی درباره رفع تحریم‌ها یا ارسال وجه به ایران وجود نخواهد داشت. یکی از آنها گفت: «هرچه ایرانی‌ها بیشتر مایل به ارائه دادن باشند، بیشتر دریافت خواهند کرد.»