صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
آکسیوس مدعی شد

ایران و آمریکا به توافق رسیده‌اند اما نیاز به تأیید نهایی ترامپ دارد

یک رسانه آمریکایی مدعی است که ایران و آمریکا به توافق رسیده‌اند، اما نیاز به تأیید نهایی ترامپ دارد
کد خبر: ۱۳۷۵۵۷۴
| |
28463 بازدید
|
۳۱

ایران و آمریکا به توافق رسیده‌اند اما نیاز به تأیید نهایی ترامپ دارد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای درگیر در تلاش‌های میانجیگری میان ایران و آمریکا به رسانه آمریکایی آکسیوس گفتند که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی بر سر یک تفاهم‌نامه ۶۰ روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیده‌اند، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز تأیید نهایی خود را اعلام نکرده است.

امضای این تفاهم‌نامه مهم‌ترین پیشرفت دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ خواهد بود، اما توافق نهایی که به خواسته‌های هسته‌ای ترامپ بپردازد، همچنان به مذاکرات فشرده دیگری نیاز دارد.

یکی از مقامات آمریکایی گفت: «این توافقی است برای پای میز آوردن همه. جزئیات را در مذاکرات حل‌وفصل خواهیم کرد.»

مقامات آمریکایی گفتند مفاد توافق تا روز سه‌شنبه تقریباً نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز به تأیید رهبری ارشد خود داشتند.

مقامات آمریکایی ادعا کردند که ایرانی‌ها بعداً بازگشتند و گفتند تأییدیه‌های لازم را دریافت کرده‌اند و آماده امضا هستند. ایران این موضوع را تأیید نکرده است.

مذاکره‌کنندگان آمریکایی ترامپ را در جریان جزئیات توافق نهایی قرار دادند، اما او بلافاصله آن را تأیید نکرد. یک مقام آمریکایی گفت: «رئیس‌جمهور به میانجی‌گران گفت که می‌خواهد چند روز در مورد آن فکر کند.»

ترامپ و مشاورانش در مراحل اولیه جنگ چندین بار فکر می‌کردند به توافق نزدیک شده‌اند، اما مذاکرات بار‌ها متوقف شد.

مقامات آمریکایی گفتند که تفاهم‌نامه ۶۰ روزه تصریح خواهد کرد که تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز «بدون محدودیت» خواهد بود. یک مقام آمریکایی گفت این به معنای بدون عوارض و بدون مزاحمت است و ایران باید ظرف ۳۰ روز تمام مین‌های موجود در تنگه را پاکسازی کند.

یک مقام آمریکایی گفت که محاصره دریایی آمریکا نیز لغو خواهد شد، اما این کار به موازات بازگشت تردد کشتی‌های تجاری انجام خواهد شد.

مقامات گفتند که تفاهم‌نامه شامل تعهد ایران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود. همچنین تصریح خواهد کرد که اولین موضوعاتی که در طول دوره ۶۰ روزه مذاکره می‌شود، نحوه دفع اورانیوم بسیار غنی‌شده ایران و چگونگی رسیدگی به غنی‌سازی ایران است.

آمریکا متعهد خواهد شد که در چارچوب مذاکرات، درباره رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بحث کند. تفاهم‌نامه همچنین شامل بحث درباره مکانیسمی برای کمک به ایران جهت شروع دریافت کالا‌ها و کمک‌های بشردوستانه خواهد بود.

یک مقام آمریکایی ادعا کرد ایران اکنون شانس آزادسازی اقتصاد خود را دارد و «افرادی در سیستم ایران هستند که درک می‌کنند این فرصتی برای حرکت در مسیری متفاوت است» و افزود: «ما در طول مذاکرات ۶۰ روزه خواهیم فهمید که آیا چنین است یا نه.»

مقامات آمریکایی ادعا کردند که هیچ توافق جانبی یا بند‌های مخفی درباره رفع تحریم‌ها یا ارسال وجه به ایران وجود نخواهد داشت. یکی از آنها گفت: «هرچه ایرانی‌ها بیشتر مایل به ارائه دادن باشند، بیشتر دریافت خواهند کرد.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا پاکستان میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هگست نخست‌وزیر قطر را تهدید به ترور کرد
آیا عمان در پازل ایران بازی می‌کند؟
شاهد امضای توافق ایران و آمریکا مشخص شد
نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا تاکنون به کجا رسیده است؟
ایران و آمریکا خواهان توافقی هستند که پیروز جلوه کنند/ ایران حفظ تنگه هرمز را در مذاکرات دنبال خواهد کرد
ادعای فاکس‌نیوز درباره جدول زمانی ۵ تا ۷ روزه برای توافق/ ایرانی‌ها اصولاً با چارچوب توافق موافقت کرده‌اند/ ایران و آمریکا «۹۵ درصد» به توافق نزدیک‌ شده‌اند
متن کامل پیش‌نویس نهایی تفاهم ایران و آمریکا؛ آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و باز شدن تنگه هرمز
جزئیات توافق احتمالی ایران و آمریکا؛ تفاهم یک صفحه‌ای با ۱۴ بند/ مذاکرات جامع ۳۰ روزه آغاز می‌شود
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم
 «کابوسی برای اسرائیل»: باز‌های جمهوری‌خواه به توافق ترامپ با ایران حمله می‌کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
14
پاسخ
تایید ترامپ؟ یا تایید نتانیاهو ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
10
16
پاسخ
کذب محض است واصلا توافقی در کار نیست،اکثریت مردم بااین توافق شدیدا مخالفند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
14
پاسخ
مذاکره با کسی که متعهد به هیچ چیزی نیست، اشتباه است
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
15
پاسخ
وقتی به ایران امتیازی ندادند،،چرا تفاهم نامه امضاء بشه؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
11
پاسخ
آکسییوس با او سردبیر اسرائیلی اش هیچ اعتباری نداره. فقط آرزو های آمریکا رادبه شکل خبر میگه ببینه واکنش طرف مقابل چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
11
پاسخ
استراتژی ترامپ نامشخصه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
9
پاسخ
هیچ توافقی در کار نیست طرف هر لحظه میخاد مجددا به ایران حمله کند و کار را تمام کند.تا میتوانید آماده سازی و قدرتمند شوید آمریکا هیچ پایگاه و باند فرودگاهی نباید در منطقه داشته باشدپاسگاه های انتظامی باید پرتابه ضد هلیکوپتر هم داشته باشند طرف با های کوپتر وارد شیراز شده.مامور با کلاش تیراندازی میکرده
کامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
8
پاسخ
امیدوارم که هر چه زودتر جنگ تمام شود و ایران عزیزمان از گزند این دشمن خونخوار در امان بماند و از مسئولین محترم تقاضا دارم به داد این مردم برسن واقعا شرایط خیلی بدی هست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
7
7
پاسخ
شرط ورود به مذاکره وصول 100 میلیارد دارایی ایران و عدم ورود ناو به خلیج فارس است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
اطاعت میشود. امر دیگه ای نیست؟
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
6
3
پاسخ
این چند روز قمر در عقرب رد کنیم انشاءالله به خیر خوشی تمام میشه
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lqg
tabnak.ir/005lqg