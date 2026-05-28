کارهای عجیب ترامپ که تمامی ندارد

به گزارش تابناک؛ واشنگتن پست نوشت: مقامات دولت ترامپ دفتر مسئول چاپ پول کشور را تحت فشار قرار داده‌اند تا یک اسکناس ۲۵۰ دلاری با تصویر رئیس‌جمهور طراحی کند.

به گفته آنها، اولین حضور تصویر یک فرد زنده بر روی پول رایج ایالات متحده در بیش از ۱۵۰ سال گذشته خواهد بود.