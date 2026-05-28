وزیرعلوم زمان برگزاری کنکور را اعلام کرد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حسین سیماییصراف در جمع خبرنگاران، با تبیین جایگاه راهبردی علوم بنیادی اظهار داشت: علوم پایه به عنوان هسته مرکزی و زیربنای اصلی توسعه فناوری در هر کشوری محسوب میشود، اما متأسفانه سالهای گذشته، شاهد ریزش ۵۰ درصدی داوطلبان در این حوزههای کلیدی بودهایم.
وی با آسیبشناسی این بحران، «ابهام در آینده شغلی» را متهم ردیف اول فرار نخبگان از رشتههای علوم پایه برشمرد و تأکید کرد: وظیفه حاکمیت است که با ایجاد سازوکارهای حمایتی، علاوه بر جذب استعدادهای برتر، امنیت شغلی و معیشتی آنان را برای آینده تضمین کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح تدابیر این وزارتخانه برای توقف روند نزولی گرایش به رشتههای پایه، به راهاندازی «دفتر رصد و پایش» اشاره کرد و گفت: این دفتر مأموریت دارد با نگاهی مسئلهمحور، نیازهای واقعی کشور را شناسایی و منابع مالی لازم جهت اعطای بورسیههای تحصیلی و حمایتهای ویژه از دانشجویان مستعد را پیگیری نماید.
سیماییصراف همچنین با گریزی به پدیده مهاجرت نخبگان، مسائل اقتصادی را عاملی تعیینکننده دانست و خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، یکی از اولویتهای اصلی برای حفظ سرمایههای انسانی در داخل مرزهاست.
وزیر علوم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان برگزاری آزمون سراسری، تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای اولیه، پیشبینی میشود کنکور سراسری در دهه سوم مردادماه برگزار شود که جزئیات دقیق و زمانبندی نهایی آن بهزودی توسط رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعرسانی خواهد شد.
وی به نهضت ملی مسکن و ساخت خوابگاههای دانشجویی پرداخت و افزود: هماکنون پروژههای متعددی در سطح کشور در حال اجراست که از آن جمله میتوان به پروژه خوابگاه دانشگاه صنعتی زنجان با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی اشاره کرد.
سیماییصراف با اعلام تفاهم با وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اساتید و کارکنان، یادآور شد: عملیات اجرایی تأمین مسکن در ۴۳ دانشگاه کشور کلید خورده است که این پروژهها در مراحل مختلف پیشرفت از ۳۰ تا ۹۰ درصد قرار دارند و در دو دانشگاه نیز با موفقیت به پایان رسیدهاند.
وی در پایان سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطر رشادتهای جامعه دانشگاهی، به آسیبهای وارده به برخی مراکز علمی در جریان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: دانشگاههایی نظیر صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی اراک و صنعتی اصفهان از جمله مراکزی بودند که در آن دوران مستقیماً مورد آسیب قرار گرفتند و تاریخچه آنها با ایثارگری عجین شده است.