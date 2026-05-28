صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مغز متفکر سیستم اطلاعاتی حماس چطور ترور شد؟

در حلقه عوده امکان نفوذ نبود که اگر بود ۳ سال دوام نمی‌آورد. نفوذی هم اگر بوده در حلقه‌هایی بوده که عوده برای بازسازی توان رزم حماس ناچار به ارتباط با آنها بوده است. نفوذ اصلاً قطعی نیست ولی نامحتمل هم نیست.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۵۷
| |
4024 بازدید

مغز متفکر سیستم اطلاعاتی حماس چطور ترور شد؟

به گزارش تابناک؛ احسان تقدسی فعال رسانه‌‌ای در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: محمد عوده آدم تازه کاری نبود که ترور او را ناشی از یک اشتباه شخصی او بدانیم. او در روز عملیات ۷ اکتبر در ۳ سال پیش رئیس اطلاعات حماس بود. رعایت نکات امنیتی و پوشش مناسب او را برای اسرائیل دست نیافتنی کرده بود. اما چه شد که در کمتر از ۲ هفته بعد از انتصاب به عنوان رئیس شاخه نظامی حماس ترور شد؟

سعی می‌کنم پاسخ سؤال را به ساده‌ترین روش ممکن توضیح بدهم.

از دقیقه اول اعلام حضور او به جای عزالدین الحداد چراغ قوه‌ها روی او افتاد. من به این چراغ قوه‌ها «شکاف اطلاعاتی» می‌گویم. یعنی چی؟

هر فرمانده جدید، به ناچار یک سری جابه‌جایی، جلسه، تماس و ملاقات دارد. حتی در قوی‌ترین سیستم‌های امنیتی هم این تغییر در رفتار مثل یک خلأ در پوشش امنیتی فرد است و این همان روزنه ورود اسرائیل است.

در حلقه عوده امکان نفوذ نبود که اگر بود ۳ سال دوام نمی‌آورد. نفوذی هم اگر بوده در حلقه‌هایی بوده که عوده برای بازسازی توان رزم حماس ناچار به ارتباط با آنها بوده است. نفوذ اصلاً قطعی نیست ولی نامحتمل هم نیست.

یک منبع انسانی، یک رهگیری ارتباطی مثل استفاده به ناچار از وسیله ارتباطی رمزگذاری نشده یا حتی تحلیل الگوی رفتاری سبب لو رفتن مکان حضور عوده شده است.

در موضوع اسرائیل با دشمنی طرفیم که از همه امکانات دنیای مدرن مثل موبایل، اپلیکیشن‌های مختلف و هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف از طریق رصد تا ۵ حلقه فرد مثل خانواده، محافظان، اعضای خانواده، دوستان و همکاران استفاده می‌کند. اولین اشتباه امنیتی این حلقه‌ها آخرین آن خواهد بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد عوده فرمانده حماس نفوذ شکاف اطلاعاتی سیستم های امنیتی اسرائیل
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحظه ترور فرمانده جدید حماس در غزه
ترور دو فرمانده حماس در حمله اسرائیل به غزه
نقض آتش بس توسط اسرائیل و حمله به پبیروت
هشدار تخلیه شهر صور و آواره شدن مردم لبنان
رسوایی جنسی اسرائیل در سازمان ملل!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lqP
tabnak.ir/005lqP