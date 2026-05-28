مغز متفکر سیستم اطلاعاتی حماس چطور ترور شد؟
به گزارش تابناک؛ احسان تقدسی فعال رسانهای در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: محمد عوده آدم تازه کاری نبود که ترور او را ناشی از یک اشتباه شخصی او بدانیم. او در روز عملیات ۷ اکتبر در ۳ سال پیش رئیس اطلاعات حماس بود. رعایت نکات امنیتی و پوشش مناسب او را برای اسرائیل دست نیافتنی کرده بود. اما چه شد که در کمتر از ۲ هفته بعد از انتصاب به عنوان رئیس شاخه نظامی حماس ترور شد؟
سعی میکنم پاسخ سؤال را به سادهترین روش ممکن توضیح بدهم.
از دقیقه اول اعلام حضور او به جای عزالدین الحداد چراغ قوهها روی او افتاد. من به این چراغ قوهها «شکاف اطلاعاتی» میگویم. یعنی چی؟
هر فرمانده جدید، به ناچار یک سری جابهجایی، جلسه، تماس و ملاقات دارد. حتی در قویترین سیستمهای امنیتی هم این تغییر در رفتار مثل یک خلأ در پوشش امنیتی فرد است و این همان روزنه ورود اسرائیل است.
در حلقه عوده امکان نفوذ نبود که اگر بود ۳ سال دوام نمیآورد. نفوذی هم اگر بوده در حلقههایی بوده که عوده برای بازسازی توان رزم حماس ناچار به ارتباط با آنها بوده است. نفوذ اصلاً قطعی نیست ولی نامحتمل هم نیست.
یک منبع انسانی، یک رهگیری ارتباطی مثل استفاده به ناچار از وسیله ارتباطی رمزگذاری نشده یا حتی تحلیل الگوی رفتاری سبب لو رفتن مکان حضور عوده شده است.
در موضوع اسرائیل با دشمنی طرفیم که از همه امکانات دنیای مدرن مثل موبایل، اپلیکیشنهای مختلف و هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف از طریق رصد تا ۵ حلقه فرد مثل خانواده، محافظان، اعضای خانواده، دوستان و همکاران استفاده میکند. اولین اشتباه امنیتی این حلقهها آخرین آن خواهد بود.