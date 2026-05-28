شهادت یکی از فرماندهان حشدالشعبی

منابع خبری امروز (پنجشنبه) از شهادت یکی از فرماندهان عراقی در استان میسان خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع خبری اعلام کردند فرمانده تیپ ۱۹ نیرو‌های حشد الشعبی در استان میسان در جنوب این کشور، در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای به شهادت رسیده است.

در همین راستا، جنبش انصارالله الاوفیاء از شهادت فرمانده «عدی الحلفی» در پی انفجار بمبی که خودروی حامل او را در استان میسان هدف قرار داده بود، خبر داد.

این جنبش رژیم صهیونیستی و آمریکا را مسؤول این ترور دانست.

