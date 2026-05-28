فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) امروز در بیانیه‌ای درباره درگیری‌های شب گذشته در آب‌های جنوب ایران، مدعی شد که «در تاریخ ۲۷ مه ساعت ۱۰:۱۷ دقیقه شب به وقت شرقی، ایران یک موشک بالستیک به سمت کویت شلیک کرد که با موفقیت توسط نیروهای کویتی رهگیری شد».

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آمریکا که از زمان آغاز آتش‌بس بارها با حملات متجاوزانه آن را نقض و در مواردی به نقض آتش‌بس اذعان کرده، در ادامه این بیانیه، مدعی «نقض فاحش آتش‌بس از سوی ایران» شد و افزود حمله به کویت «پس از آن رخ داد که نیروهای ایرانی پنج پهپاد تهاجمی یک‌طرفه را که تهدیدی آشکار در تنگه هرمز و نزدیکی آن ایجاد کرده بودند، شلیک کردند».

به ادعای سنتکام، این پهپادها با موفقیت توسط نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و از پرتاب ششمین پهپاد از یک سایت کنترل زمینی ایران در بندرعباس جلوگیری شد.

طبق گزارش فارس به نقل از منابع خبری، صداهای انفجار بامداد گذشته در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز در نتیجه تبادل آتش بین نیروهای مسلح جمهوری‌ اسلامی ایران و نیروهای آمریکایی و فعال شدن پدافند رخ داد.

براساس این گزارش، چند فروند شناور آمریکایی تلاش داشتند بدون هماهنگی قبلی از تنگه هرمز عبور کنند که با واکنش به موقع و قاطع نیروهای دریایی ایران مواجه شدند و پس از مواجهه با نیروهای ایران، ناگزیر به عقب‌نشینی و بازگشت شدند.

ایران بارها هشدار داده که هرگونه عبور از این آبراه استراتژیک، منوط به هماهنگی با مقامات ایرانی است.

طبق این گزارش، در پی این وقایع، آمریکایی‌ها به سمت یک پایگاه نظامی شلیک کردند و به این تجاوز با ادعای «عملیات دفاعی علیه اهدافی در جنوب ایران» اعتراف کردند.

در دو روز گذشته در پی ماجراجویی‌های ارتش آمریکا، درگیری‌های پراکنده‌ای در آب‌های خلیج فارس گزارش شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز اعلام کرد که به‌دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشی فرودگاه بندرعباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی به عنوان مبدأ تجاوز در ساعت ۴:۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

سپاه اعلام کرد این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ایران قاطع‌تر خواهد بود و مسئولیت و عواقب آن با متجاوز است.