برقراری پروازهای رامسر به مشهد و اصفهان+ جزییات
مسلم قبادیان با اعلام این خبر افزود: احیای پروازهای فرودگاه شهدای رامسر پس از مدتی توقف، گامی مهم برای توسعه گردشگری و تسهیل رفتوآمد شهروندان غرب مازندران به دو کلانشهر مذهبی و صنعتی کشور است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی تصریح کرد: پرواز مسیر رامسر به اصفهان از روزهای سهشنبه انجام خواهد شد و بلیتفروشی آن از طریق سامانههای فروش بلیت هواپیما آغاز شده است.
فرماندار رامسر با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی و گردشگران از مسیر هوایی رامسر - اصفهان، خاطرنشان کرد: در گام بعدی و از هفته آینده، پرواز مستقیم رامسر - مشهد برقرار میشود که نقش مهمی در جذب زائران و مسافران استانهای خراسان رضوی و مازندران خواهد داشت.
قبادیان در پایان با تأکید بر آمادهباش کامل تجهیزات فرودگاه شهدای رامسر، ابراز امیدواری کرد: با حمایت بخش خصوصی و هماهنگی شرکتهای هواپیمایی، مسیرهای جدید دیگری نیز به شبکه پروازی این فرودگاه اضافه شود.
به گزارش مهر، فرودگاه شهدای رامسر در سالهای گذشته عمدتاً میزبان پروازهای داخلی پراکنده بود و برقراری دو مسیر همزمان به اصفهان و مشهد، نقطه عطفی در فعالیت دوباره این فرودگاه محسوب میشود.