​در راستای سیاست‌های راهبردی بانک صادرات ایران در حوزه نوسازی اقتصادی پس از جنگ و تقویت تاب‌آوری تولید ملی، سرپرست بانک صادرات ایران با حضور در شهرک صنعتی شمس‌آباد از یک واحد تولیدی آسیب‌دیده از تجاوزات اخیر بازدید کرد. این بازدید با محوریت حمایت هدفمند از بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده، احیای ظرفیت‌های صنعتی و تسریع اشتغال‌زایی پایدار انجام شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این برنامه میدانی با همراهی محمد وطن‌پور، عضو هیئت مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی، معاون شعب و مهدی رزمی، معاون اعتبارات بانک صادرات ایران صورت پذیرفت. طی بازدید، تیم مدیریتی بانک از نزدیک در جریان وضعیت فعلی واحد، ظرفیت‌های تولیدی، نیازهای سرمایه‌گذاری و چالش‌های پیش‌رو قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی تأمین مالی متناسب با شرایط پس از جنگ مورد بررسی قرار گرفت.

قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران، با تأکید بر نقش محوری بخش بانکداری در نوسازی اقتصاد پساجنگ، اظهار داشت: حمایت هوشمندانه و هدفمند از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، نه تنها منجر به احیای سریع ظرفیت‌های تولیدی می‌شود، بلکه موتور محرکه رونق اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهد بود.

وی افزود: بانک صادرات ایران با اتخاذ رویکرد توسعه‌محور و نوسازی‌محور، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است. ما با حضور میدانی و شناخت دقیق از واقعیات میدانی صنایع، به‌ویژه صنایع آسیب‌دیده از حملات دشمن، درصدد ارائه بسته‌های مالی و اعتباری نوین، سریع و کارآمد هستیم تا فرآیند نوسازی اقتصادی و بازیابی زنجیره‌های ارزش را تسریع کنیم.

سعید مشهوری، مدیرعامل شرکت ایندکس، نیز ضمن تشریح توانمندی‌های فنی و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بانکی برای تسهیل سرمایه‌گذاری، ارتقای تولید و تثبیت اشتغال تأکید کرد.

این بازدید در چارچوب برنامه جامع بانک صادرات ایران برای ارتباط مستقیم با بدنه واقعی اقتصاد، شناسایی موانع تولید و ارائه راهکارهای تأمین مالی تخصصی با هدف بازسازی اقتصادی پس از جنگ، تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین صنعتی انجام شده است.