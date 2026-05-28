صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم‌های جام‌جهانی؛ ماتادورها و رویای شیرین ۲۰۱۰

تیم ملی فوتبال اسپانیا در حالی خود را برای حضور در هفدهمین دوره جام‌جهانی آماده می‌کند که با عنوان قهرمانی اروپا پا به این مسابقات می‌گذارد. ماتادورها پس از ناکامی تلخ یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر مراکش، اکنون با سیستمی هماهنگ، هجومی و متکی بر انتقال سریع توپ زیر نظر لوئیس دلا فوئنته، در گروه H همراه با کیپ‌ورد، اروگوئه و عربستان به دنبال فتح دوباره جامی هستند که آخرین بار در سال ۲۰۱۰ طعم شیرین آن را چشیدند.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۴۰
| |
515 بازدید
تیم‌های جام‌جهانی؛ ماتادورها و رویای شیرین ۲۰۱۰

اسپانیا خود را برای هفدهمین جام‌جهانی آماده می‌کند، آنها به عنوان قهرمان اروپا به این مسابقات وارد می‌شوند و به دنبال آن هستند تا یک‌بار دیگر جام را بالای سر ببرند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آنها در ۲۰۱۰ طعم شیرین قهرمانی را چشیده‌اند و حالا یک‌بار دیگر به دنبال آن هستند تا آن حس زیبا را تجربه کنند. ماتادورها روزهای سخت هم داشته‌اند، آنها در ۲۰۲۲ قطر در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر مراکش شکست خوردند تا با کمال ناباوری از دور مسابقات کنار بروند اما حالا شرایط متفاوت است.

لوئیس دلا فوئنته که هدایت این تیم را بر عهده دارد جانشین لوئیس انریکه شده و در این مدت تیم خوب و هماهنگی را تشکیل داده است. مالکیت توپ، انتقال سریع، هماهنگی تیمی و بازی هجومی از جمله شاخصه‌های تیمی است که او هدایت آن را در اختیار دارد.

گروه H جایی است که اسپانیا با کیپ ورد، اروگوئه و عربستان دیدار خواهد داشت و مرحله گروهی برای آنها که مدعی قهرمانی هستند، شبیه بازی‌های تدارکاتی و دوستانه است به خصوص آنکه بازی اول آنها برابر کیپ ورد است.

جام ۲۰۱۰، خاص و ماندگار

تیم ملی فوتبال اسپانیا بدون شک بهترین دوره حضور خود در ادوار جام‌جهانی را در سال ۲۰۱۰ جستجو می‌کند، روزی که آنها موفق شدند با نتیجه یک بر صفر هلند را شکست بدهند و قهرمان جهان شوند، آنهم برای اولین‌بار.

آنها پیش از این ۱۶ بار حضور در جام‌جهانی را تجربه‌ کرده‌اند که در سال‌های ۱۹۳۴ ایتالیا و ۲۰۲۲ قطر حضور در یک چهارم و یک هشتم نهایی جام را هم در کارنامه دارند. در این مدت آنها ۱۳ بار حضور متوالی را هم داشته‌اند و از سال ۱۹۷۸ در همه دوره‌ها به عنوان یکی از تیم‌های شرکت کننده شناخته شده‌اند.

بهترین جام برای ماتادورها

مسیر موفقیت‌آمیز لاروخا در سال ۲۰۱۰، تیمی را در بر می‌گرفت که با سبک بازی تیکی تاکای خود، استاندارد طلایی را به نمایش گذاشت. ویسنته دل بوسکه تیمی را هدایت می‌کرد که در نهایت بر سکوی نخست جهان تکیه زد، تیمی که کارلس پویول، ژاوی، سرخیو بوسکتس، جرارد پیکه و آندرس اینیستا از بارسلونا و ایکر کاسیاس، ژابی آلونسو و سرخیو راموس از رئال مادرید را به خود می‌دید.

به این بازیکنان سسک فابرگاس از آرسنال، فرناندو تورس از لیورپول و خسوس ناواس از سویا را هم اضافه کنید. یک تیم خلاق‌، هماهنگ و قابل احترام که در پایان همه برای آنها کلاه از سر برداشتند.

بهترین گلزن اسپانیا در جام‌جهانی

داوید ویا با ۹ گل، بهترین گلزن تاریخ اسپانیا در ادوار جام‌جهانی است. او که در پست مهاجم بازی می‌کرد در سه دوره جام (آلمان ۲۰۰۶، آفریقای جنوبی ۲۰۱۰ و برزیل ۲۰۱۴) به میدان رفت و اگرچه در شب جادویی ۱۱ جولای که اسپانیا جام را در ژوهانسبورگ بالای سر برد گلی نزد، اما نقش مهمی در قهرمانی لاروخا در سال ۲۰۱۰ ایفا کرد.

۴ بازیکن با ۵گل زده در رتبه دوم مشترک قرار دارند. امیلیو بوتراگئنو تمام گل‌های خود را در سال ۱۹۸۶ به ثمر رساند. فرناندو هیرو یک بار در سال ۱۹۹۴ و ۲ بار در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ گلزنی کرد؛ فرناندو مورینتس نیز در سال ۱۹۹۸ دو گل زد و در سال ۲۰۰۲ رکوردش را بهبود بخشید و در نهایت رائول در سال ۱۹۹۸ یک گل، در سال ۲۰۰۲ سه گل و در سال ۲۰۰۶ یک گل زد.

بزرگترین پیروزی اسپانیا در جام‌جهانی

در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر یک اتفاق خاص افتاد، در گروه E اسپانیا در اولین بازی خود در مرحله گروهی ۷ بر صفر کاستاریکا را با شکست مواجه کرد تا بزرگترین پیروزی ماتادورها در تاریخ ثبت شود. تیم لوئیس انریکه در بازی اول خود هر چه داشت رو کرد و با ارائه یک بازی درخشان، هواداران فوتبال را به اوج شادی رساند.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال جام جهانی جام جهانی 2026 تیم ملی اسپانیا
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تشدید اقدامات امنیتی در مکزیک پیش از جام‌جهانی
شانس صعود ایران به جام جهانی از نگاه سایت استرالیایی
طعنه سنگین رئیس جمهور برزیل به ترامپ
ادعای عجیب تاج درباره صعود تیم ملی
قلعه‌نویی: این تیم، بهترینِ تاریخ است
تغییر نقشه فیفا برای جام‌جهانی!
گروه بندی کامل جام جهانی بعد از صعود عراق، ترکیه، سوئد و کنگو
حریف آفریقایی تیم ملی ایران مشخص شد
تیم داوری ایران - کره شمالی مشخص شد
آیا بیرانوند از جام جهانی حذف می‌شود؟
جام جهانی فوتبال هفت نفره بخاطر بارندگی به تعویق افتاد
هرآنچه باید از دور گروهی جام جهانی بدانید
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه
فیفا جلوی پرچم‌ کدام کشور‌ها را می‌گیرد؟!
اعلام ساعت برگزاری ٢ دیدار تیم ملی فوتبال در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
اعلام تاریخ قطعی جام‌ جهانی فوتبال بانوان
قلعه‌نویی: فردا را ببریم تقریباً به جام جهانی صعود کرده‌ایم
تیم ملی ایران با دو غایب به مصاف کره شمالی می رود
تیم ملی فوتبال ایران وارد لائوس شد
تصاویر تمرین تیم ملی فوتبال قبل از بازی امارات
قلعه‌نویی: جایی که باید کمک می‌کرد با اره برقی ما را زد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lq8
tabnak.ir/005lq8