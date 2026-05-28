تیمهای جامجهانی؛ ماتادورها و رویای شیرین ۲۰۱۰
اسپانیا خود را برای هفدهمین جامجهانی آماده میکند، آنها به عنوان قهرمان اروپا به این مسابقات وارد میشوند و به دنبال آن هستند تا یکبار دیگر جام را بالای سر ببرند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آنها در ۲۰۱۰ طعم شیرین قهرمانی را چشیدهاند و حالا یکبار دیگر به دنبال آن هستند تا آن حس زیبا را تجربه کنند. ماتادورها روزهای سخت هم داشتهاند، آنها در ۲۰۲۲ قطر در مرحله یکهشتم نهایی برابر مراکش شکست خوردند تا با کمال ناباوری از دور مسابقات کنار بروند اما حالا شرایط متفاوت است.
لوئیس دلا فوئنته که هدایت این تیم را بر عهده دارد جانشین لوئیس انریکه شده و در این مدت تیم خوب و هماهنگی را تشکیل داده است. مالکیت توپ، انتقال سریع، هماهنگی تیمی و بازی هجومی از جمله شاخصههای تیمی است که او هدایت آن را در اختیار دارد.
گروه H جایی است که اسپانیا با کیپ ورد، اروگوئه و عربستان دیدار خواهد داشت و مرحله گروهی برای آنها که مدعی قهرمانی هستند، شبیه بازیهای تدارکاتی و دوستانه است به خصوص آنکه بازی اول آنها برابر کیپ ورد است.
جام ۲۰۱۰، خاص و ماندگار
تیم ملی فوتبال اسپانیا بدون شک بهترین دوره حضور خود در ادوار جامجهانی را در سال ۲۰۱۰ جستجو میکند، روزی که آنها موفق شدند با نتیجه یک بر صفر هلند را شکست بدهند و قهرمان جهان شوند، آنهم برای اولینبار.
آنها پیش از این ۱۶ بار حضور در جامجهانی را تجربه کردهاند که در سالهای ۱۹۳۴ ایتالیا و ۲۰۲۲ قطر حضور در یک چهارم و یک هشتم نهایی جام را هم در کارنامه دارند. در این مدت آنها ۱۳ بار حضور متوالی را هم داشتهاند و از سال ۱۹۷۸ در همه دورهها به عنوان یکی از تیمهای شرکت کننده شناخته شدهاند.
بهترین جام برای ماتادورها
مسیر موفقیتآمیز لاروخا در سال ۲۰۱۰، تیمی را در بر میگرفت که با سبک بازی تیکی تاکای خود، استاندارد طلایی را به نمایش گذاشت. ویسنته دل بوسکه تیمی را هدایت میکرد که در نهایت بر سکوی نخست جهان تکیه زد، تیمی که کارلس پویول، ژاوی، سرخیو بوسکتس، جرارد پیکه و آندرس اینیستا از بارسلونا و ایکر کاسیاس، ژابی آلونسو و سرخیو راموس از رئال مادرید را به خود میدید.
به این بازیکنان سسک فابرگاس از آرسنال، فرناندو تورس از لیورپول و خسوس ناواس از سویا را هم اضافه کنید. یک تیم خلاق، هماهنگ و قابل احترام که در پایان همه برای آنها کلاه از سر برداشتند.
بهترین گلزن اسپانیا در جامجهانی
داوید ویا با ۹ گل، بهترین گلزن تاریخ اسپانیا در ادوار جامجهانی است. او که در پست مهاجم بازی میکرد در سه دوره جام (آلمان ۲۰۰۶، آفریقای جنوبی ۲۰۱۰ و برزیل ۲۰۱۴) به میدان رفت و اگرچه در شب جادویی ۱۱ جولای که اسپانیا جام را در ژوهانسبورگ بالای سر برد گلی نزد، اما نقش مهمی در قهرمانی لاروخا در سال ۲۰۱۰ ایفا کرد.
۴ بازیکن با ۵گل زده در رتبه دوم مشترک قرار دارند. امیلیو بوتراگئنو تمام گلهای خود را در سال ۱۹۸۶ به ثمر رساند. فرناندو هیرو یک بار در سال ۱۹۹۴ و ۲ بار در سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ گلزنی کرد؛ فرناندو مورینتس نیز در سال ۱۹۹۸ دو گل زد و در سال ۲۰۰۲ رکوردش را بهبود بخشید و در نهایت رائول در سال ۱۹۹۸ یک گل، در سال ۲۰۰۲ سه گل و در سال ۲۰۰۶ یک گل زد.
بزرگترین پیروزی اسپانیا در جامجهانی
در جامجهانی ۲۰۲۲ قطر یک اتفاق خاص افتاد، در گروه E اسپانیا در اولین بازی خود در مرحله گروهی ۷ بر صفر کاستاریکا را با شکست مواجه کرد تا بزرگترین پیروزی ماتادورها در تاریخ ثبت شود. تیم لوئیس انریکه در بازی اول خود هر چه داشت رو کرد و با ارائه یک بازی درخشان، هواداران فوتبال را به اوج شادی رساند.