جریمه سنگین برای رانندگان پرحرف!

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طی دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۵۷ هزار راننده خودرو به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و بیش از ۹۱ هزار راکب موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی جریمه شده‌اند.
سردار ابوالفضل موسوی پور گفت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۲۳ هزار موتورسیکلت و خودرو در پایتخت به دلیل تخلفات حادثه‌ساز از جمله عدم استفاده از کلاه ایمنی، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و نبستن کمربند ایمنی توسط پلیس راهور تهران بزرگ اعمال قانون شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تداوم تخلفات پرخطر در میان برخی از رانندگان و لزوم توجه بیشتر به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش سوانح است.

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اضافه کرد: طی دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال، بیش از ۹۱ هزار راکب موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی، که یکی از اساسی‌ترین لوازم ایمنی محسوب می‌شود، توسط ماموران پلیس راهور جریمه شده‌اند. این رقم بالا، هشداری جدی برای موتورسواران است که ایمنی خود و دیگران را به خطر می‌اندازند. در همین راستا، بیش از ۵۷ هزار  راننده خودرو به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی متحمل جریمه شده‌اند.

وی این عمل را یکی از مخرب‌ترین عوامل حواس‌پرتی رانندگان دانست و تصریح کرد که حتی یک لحظه غفلت در رانندگی می‌تواند منجر به اتفاقات ناگواری شود.

به گفته موسوی پور با هدف افزایش ایمنی سرنشینان خودروها، بیش از ۷۵ هزار راننده متخلف به دلیل نبستن کمربند ایمنی اعمال قانون شده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد که کمربند ایمنی، مهم‌ترین عامل نجات‌بخش در تصادفات شدید است و استفاده نکردن از آن، ریسک مرگ یا آسیب‌های جدی را به شدت افزایش می‌دهد.

موسوی پور خطاب به تمام رانندگان و موتورسواران پایتخت گفت: هر جریمه‌ای که اعمال می‌شود، یک یادآوری برای حفظ جان است. استفاده از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی و تمرکز کامل بر رانندگی، فقط قوانین نیستند بلکه تعهد ما به خودمان، خانواده و جامعه است. اجازه ندهیم بی‌دقتی یا سهل‌انگاری، خاطرات تلخ و جبران‌ناپذیری برایمان رقم بزند. رعایت قانون، ضامن سلامتی و امنیت همه ما در جاده‌هاست.

براساس گزارش سایت پلیس، پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر استمرار طرح‌های کنترلی و نظارتی، از مردم درخواست کرده است تا با رعایت قوانین، پلیس را در ایجاد شهری امن‌تر و ترافیکی روان‌تر یاری رسانند.

