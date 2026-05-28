جنجال سلاح ممنوعه علیه ایران!

"جاناتان پولارد" جاسوس اسرائیلی آزاد شده از زندان آمریکا در مصاحبه ای خواستار استفاده اسرائیل از سلاح های ممنوعه هسته ای و الکترو مغناطیسی علیه ایران شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این جاسوسِ زاده آمریکا که به جرم جاسوسی برای اسرائیل به حبس ابد محکوم بوده و پس از 30 سال زندان در نوامبر 2020 از زندان آمریکا آزاد و به اسرائیل بازگشته، فاز بعدی جنگ اسرائیل پس از ایران را ترکیه و مصر دانست.

وی گفت: من مطمئن نیستم که با ترک‌ها به آسانیِ آنچه با ایرانی‌ها داشتیم، کنار بیاییم. ما باید برای جنگ بعدی آماده باشیم، که احتمالا علیه ترکیه و مصر خواهد بود. طوفان در راه است."

وی همچنین درباره جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز گفت:" برای ایالات متحده و غرب، سلاح‌های هسته‌ای - در هر سطحی: تاکتیکی، استراتژیک، بمب‌های الکترومغناطیسی، هر چه که باشد - به عنوان چیزی دیده می‌شوند که فقط باید به عنوان آخرین راه حل، و حتی در آن صورت بسیار با احتیاط، در نردبان تشدید تنش، همانطور که می‌گویند، استفاده شوند، اما من اهمیتی نمی‌دهم که شما فورا - مسئولانه، اما فورا - شروع به پرتاب سلاح‌های هسته‌ای کنید."

وی افزود:" و موردی که من به آن اصرار داشته‌ام، استفاده از سلاح یا سلاح‌های پالس الکترومغناطیسی علیه ایران است. چرا منتظر ضربه خوردن هستیم؟"

وی به طور ضمنی از نتانیاهو نیز انتقاد کرد که اسرائیل را به یک نیروی کمکی آمریکایی غیرمستقل تبدیل کرده که توانایی حرکت مستقل را ندارد.

او گفت:" ما یک نیروی کمکی آمریکایی هستیم. ما یک کشور مستقل نیستیم. به همین دلیل است که من به نوعی با تمسخر به بی‌بی "فرماندار بی‌بی" می‌گفتم. و به همین دلیل است که من در مورد لزوم اجرای اصل اولویت اسرائیل صحبت کرده‌ام."

جاناتان پولارد که عضو سابق نیروی دریایی آمریکا بود در سال 1987 به جرم انتقال اسناد سری آمریکا به اسرائیل به حبس ابد محکوم شد. او تنها فردی در تاریخ است که به جرم درز اسناد سری آمریکا به اسرائیل، به خیانت و زندان محکوم شده بود اما در هفته های پایانی دولت اول ترامپ (نوامبر 2020) با بخشش باقی مانده دوران محکومیتش و رفع ممنوع الخروجی اش از آمریکا، به اسرائیل مسترد شد و نتانیاهو با ارسال یک فروند هواپیمای اختصاصی به آمریکا او را به اسرائیل بازگرداند و شخصا به استقبال او در فرودگاه بن گورین تل آویو رفت.