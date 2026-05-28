خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده بهصورت رسمی آغاز میشود. مصطفی سالاری با اشاره به موضوع مستمریها و روند صدور احکام گفت: «مقرر شد فرآیند صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز شود.»
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ وی افزود: «تلاش ما این است که حداکثر تا ۱۵ خرداد تمامی احکام جدید صادر شود.»
سالاری همچنین توضیح داد که این فرآیند از دو روز گذشته آغاز شده و پس از تدوین چارچوبها با همکاری مدیران کانون عالی بازنشستگان، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
با این حال، در حالی که نزدیک به سه ماه از آغاز سال گذشته، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار واریز مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت هستند. این وضعیت باعث افزایش نگرانیها درباره تأخیرهای تکراری در اجرای مصوبات مزدی و اثر آن بر معیشت روزمره بازنشستگان شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، با وجود آنکه شورای عالی کار پیش از آغاز سال افزایش حقوقها را تصویب و ابلاغ کرده بود، بخشی از بازنشستگان معتقدند اجرای مصوبه با تأخیر همراه شده و با استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأکید دارند که حقوق جدید باید از ابتدای فروردینماه اعمال میشد.
بلاتکلیفی معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی
با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز سال جدید، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار پرداخت مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشتماه هستند؛ موضوعی که بار دیگر بحث تأخیر در اجرای مصوبات مزدی را در کانون توجه قرار داده است.
در حالی که شورای عالی کار پیش از آغاز سال، افزایش حقوقها را تصویب و ابلاغ کرده بود، بخشی از بازنشستگان معتقدند اجرای این مصوبه با تأخیر همراه شده و اثر آن بر معیشت روزمره آنان محسوس است. این گروه با استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأکید دارند که حقوق جدید باید از ابتدای فروردین اعمال میشد.
در این میان، پویشهای مردمی نیز در فضای رسانهای شکل گرفته که در آن بازنشستگان نسبت به زمان نامشخص واریز معوقات اعتراض کردهاند. برخی از این مطالبات به تجربه سال گذشته اشاره دارد؛ زمانی که معوقات با تأخیر چندماهه و در نیمه دوم سال پرداخت شد.
بازنشستگان در پیامهای خود تأکید کردهاند نهادی که خود را «پشتوانه فردا» معرفی میکند، باید در عمل نیز نسبت به تأمین بهموقع حقوق مستمریبگیران متعهد باشد تا قدرت خرید آنان در شرایط تورمی بیش از این کاهش نیابد.
در پاسخ به این نگرانیها، مسئولان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی از پیشرفت مذاکرات و توافقات برای اجرای مصوبه شورای عالی کار خبر دادهاند. محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان، اعلام کرده است که بر اساس جمعبندیهای انجامشده، افزایش حقوقها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اعمال خواهد شد.
وی همچنین درباره زمان صدور احکام جدید گفته است که طبق برنامهریزی انجامشده، احکام حقوقی اصلاحشده به همراه اجرای متناسبسازی باید تا ۱۵ خردادماه نهایی و صادر شود.
اسدی در ادامه به موضوع مزایای جانبی نیز اشاره کرده و گفته است برخی از این مزایا شامل حق عائلهمندی و اولاد دارای پشتوانه قانونی و اعتبارات مشخص از سوی دولت است، اما درباره سایر مزایا هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته و تصمیمگیری به جلسات آینده موکول شده است.
او تأکید کرده است کانون عالی بازنشستگان همچنان پیگیر تثبیت کامل حقوق و مزایا خواهد بود تا خللی در دریافتی این قشر ایجاد نشود و مطالبات انباشته آنان بهطور کامل تعیین تکلیف شود.