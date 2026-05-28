صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز رسمی صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده خبر داد و گفت تلاش می‌شود تا 15 خرداد همه احکام جدید صادر شود. این در حالی است که با گذشت نزدیک به سه ماه از شروع سال، بسیاری از بازنشستگان همچنان منتظر پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت هستند و نگرانی‌ها درباره تکرار تأخیرها و فشار معیشتی افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۱۷
| |
17983 بازدید
خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به‌صورت رسمی آغاز می‌شود. مصطفی سالاری با اشاره به موضوع مستمری‌ها و روند صدور احکام گفت: «مقرر شد فرآیند صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز شود.»

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ وی افزود: «تلاش ما این است که حداکثر تا ۱۵ خرداد تمامی احکام جدید صادر شود.»

سالاری همچنین توضیح داد که این فرآیند از دو روز گذشته آغاز شده و پس از تدوین چارچوب‌ها با همکاری مدیران کانون عالی بازنشستگان، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

با این حال، در حالی که نزدیک به سه ماه از آغاز سال گذشته، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار واریز مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت هستند. این وضعیت باعث افزایش نگرانی‌ها درباره تأخیرهای تکراری در اجرای مصوبات مزدی و اثر آن بر معیشت روزمره بازنشستگان شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، با وجود آنکه شورای عالی کار پیش از آغاز سال افزایش حقوق‌ها را تصویب و ابلاغ کرده بود، بخشی از بازنشستگان معتقدند اجرای مصوبه با تأخیر همراه شده و با استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأکید دارند که حقوق جدید باید از ابتدای فروردین‌ماه اعمال می‌شد.
بلاتکلیفی معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز سال جدید، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه هستند؛ موضوعی که بار دیگر بحث تأخیر در اجرای مصوبات مزدی را در کانون توجه قرار داده است.

در حالی که شورای عالی کار پیش از آغاز سال، افزایش حقوق‌ها را تصویب و ابلاغ کرده بود، بخشی از بازنشستگان معتقدند اجرای این مصوبه با تأخیر همراه شده و اثر آن بر معیشت روزمره آنان محسوس است. این گروه با استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأکید دارند که حقوق جدید باید از ابتدای فروردین اعمال می‌شد.

در این میان، پویش‌های مردمی نیز در فضای رسانه‌ای شکل گرفته که در آن بازنشستگان نسبت به زمان نامشخص واریز معوقات اعتراض کرده‌اند. برخی از این مطالبات به تجربه سال گذشته اشاره دارد؛ زمانی که معوقات با تأخیر چندماهه و در نیمه دوم سال پرداخت شد.

بازنشستگان در پیام‌های خود تأکید کرده‌اند نهادی که خود را «پشتوانه فردا» معرفی می‌کند، باید در عمل نیز نسبت به تأمین به‌موقع حقوق مستمری‌بگیران متعهد باشد تا قدرت خرید آنان در شرایط تورمی بیش از این کاهش نیابد.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، مسئولان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی از پیشرفت مذاکرات و توافقات برای اجرای مصوبه شورای عالی کار خبر داده‌اند. محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان، اعلام کرده است که بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، افزایش حقوق‌ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اعمال خواهد شد.

وی همچنین درباره زمان صدور احکام جدید گفته است که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، احکام حقوقی اصلاح‌شده به همراه اجرای متناسب‌سازی باید تا ۱۵ خردادماه نهایی و صادر شود.

اسدی در ادامه به موضوع مزایای جانبی نیز اشاره کرده و گفته است برخی از این مزایا شامل حق عائله‌مندی و اولاد دارای پشتوانه قانونی و اعتبارات مشخص از سوی دولت است، اما درباره سایر مزایا هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری به جلسات آینده موکول شده است.

او تأکید کرده است کانون عالی بازنشستگان همچنان پیگیر تثبیت کامل حقوق و مزایا خواهد بود تا خللی در دریافتی این قشر ایجاد نشود و مطالبات انباشته آنان به‌طور کامل تعیین تکلیف شود.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حقوق بازنشستگی حقوق دستمزد تامین اجتماعی بازنشستگان حقوق بازنشستگان
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدیدترین واریزی برای بازنشستگان
زمان‌بندی اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
زمان واریز حقوق آبان بازنشستگان تامین اجتماعی + جدول
حقوق بازنشستگان مشخص شد +جزییات
احتمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
طرح جدید مجلس، جیب بازنشستگان را خالی می‌کند
پرداخت بموقع مستمری بازنشستگان برغم کاهش منابع
چرا افزایش مستمری بازنشستگان تصویب نشد؟
حقوق شهریور بازنشستگان با احکام جدید است
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵
واریز حقوق بازنشستگان با ارقام جدید
خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
کفِ حقوق بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد
چرا هنوز حقوق بازنشستگان واریز نشده؟!
زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان سایر سطوح
یک اتفاق جدید برای حقوق بازنشستگان
بازنشستگان فردا منتظر خبر خوب باشند!
بازنشستگان و وضعيت بازنشستگي
تعیین سقف حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی ۱۴۰۵
حقوق بازنشستگان چه زمانی واریز می‌شود؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lpl
tabnak.ir/005lpl