نماینده اراک در مجلس تصادف کرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی که شب گذشته (چهارشنبه) بر اثر حادثه تصادف به بیمارستان منتقل شده بود، ترخیص شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، نادرقلی ابراهیمی شب گذشته (چهارشنبه) عازم شهر ساروق و روستای اسفندان برای حضور در تجمعات شبانه مردم این مناطق بود که خودروی آن در جاده اراک_فرمهین دچار سانحه رانندگی شد.

بر پایه این گزارش، وضعیت سلامت عمومی دکتر ابراهیمی و همراهان کاملا مساعد است و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.